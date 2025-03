A magyar boltokat nyírhatja ki először az árrésstop

A multinacionális üzletláncoknál is kiszolgáltatottabbak lehetnek a kormány árrésstop-rendeletének a törvényben rögzített 1 milliárd forintos árbevételt éppen hogy átlépő magyar tulajdonú kiskereskedelmi cégek. Ezek többségében valamely lánchoz (Coop, Reál, CBA, Spar) tartozó franchise-boltot üzemeltetnek – írja a G7.hu.

Jellemző példaként a jánoshalmai Hendrosz Kft-t hozzák fel, amelynek 2023-as árbevétele hétmillió és még kettőszázkilencvennégy-ezer forinttal haladta meg az egymilliárdot. Így az árréstop rájuk is kötelezően érvényes lesz.

A cég tulajdonosa, aki több mint harminc éve dolgozik a kereskedelemben – és két éve a várostól díszpolgári címet is kapott – a portálnak egyelőre nem tudta megmondani, mit tud tenni az elkeserítő helyzetben. A vállalat több üzletet is működtet a városban, ezekből jött össze 2023-ban az éppen egymilliárd forint feletti forgalom. Most azonban az sem kizárt, hogy boltokat kell bezárniuk.

A Hendrosz helyzete nem egyedi, százas nagyságrendben vannak hasonló cégek az országban.

Többségük valamely lánchoz (Coop, Reál, CBA, Spar) tartozó franchise-bolt. Azaz olyan üzletek, amelyek ezeknek a láncoknak a márkáját és arculatát használják (díjért cserébe), de független vállalkozók működtetik őket.

A portál több mint féltucat hasonló helyzetben lévő vállalkozás vezetőivel és tulajdonosaival beszélt, és kivétel nélkül nagyon borúsan ítélték meg a helyzetet. Többen is részleges vagy teljes bezárást emlegettek, mások elbocsátásokat, egyéb költségcsökkentéseket, cégátalakítást, más termékek árának emelését.

Jobbik: ócska bűvésztrükkök helyett valódi megoldást

A Jobbik a "kommunista stílusú gazdasági beavatkozások helyett" jelentős áfacsökkentést javasol - derül ki március 14-i közleményükből.

A párt azt követeli, hogy törölje el a kormány az alapvető élelmiszerek áfáját, és az árak követésével garantálja azt, hogy ezen az emberek nyerjenek, ne a multik.

"Erre van mód, megvannak hozzá az eszközök, csak a kormányzati akarat hiányzik" - mutatnak rá.

"Ócska bűvésztrükkök helyett valódi megoldásokra van szükség. Vagy felmutat valamit a miniszterelnök és a gazdasági minisztere, vagy „mehetnek mindannyian vissza a balettbe ugrálni"

- fogalmaznak közleményükben.