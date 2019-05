Gyorsan letudta a közmédia a Jobbik EP-programjának bemutatását

Úgy fest, a közmédiánál rájöttek, hogy nem érdemes kérdéseket feltenniük a valódi ellenzéki képviselőknek, mert általában alul maradnak velük szemben, és utána napokig az erről készült videók uralják az internetet.

Így hát taktikát váltottak.

A pártok EP-programjának bemutatására 5 perc időkeretet biztosítottak, és tényleg 5 perc volt, amit Gyöngyösi Márton a rövid felvezető és a köszönöm között végig beszélhetett. Így az M1 gyorsan letudta a kötelezőt, hogy aztán a nap további 23 óra 55 percében zavartalanul folyhasson tovább a propaganda.

A Jobbik EP-listavezetője Gyöngyösi Márton elmondta, hogy pártja is a migrációt tartja jelenleg Európa legnagyobb problémájának, amivel szemben határozott fellépést sürgetnek. Többek között azért is, mert

„ha Magyarországon nem lenne bevándorlás, akkor az emberek észrevennék, hogy a Fidesz szétlopta az országot, és egy korrupt, autokratikus kormányzást épített ki, miközben alacsonyan tartja a béreket.”

A frakcióvezető leszögezte, hogy a Fidesznél sokkal radikálisabban lépnének fel a bevándorlás ellen. A kormánypárt ugyanis annak ellenére, hogy retorikájában küzd a migránsok ellen, 86 ezret önszántából telepített be az országba és a statisztikák azt is kimutatták, hogy 2016-ban 15 ezer migráns lépte át az osztrák-magyar határt. A Jobbik továbbá rendőrök és katonák helyett határőrséget állítana a határzár mellé.

„A migráció mellett legalább ekkora problémát jelent az emigráció, az elvándorlás”

-szögezte le a politikus, emlékeztetve, hogy több százezer képzett, magyar fiatal hagyta el az országot, mert nem tudott a szülőföldjén boldogulni. A folyamat megállításáról szólt a Jobbik béruniós kezdeményezése, ami jelenlegi programjukban is szerepet kapott. Céljuk, hogy az Európai Uniós forrásokat is a nyugati bérekhez való felzárkóztatásra fordítsák, hogy a rég megvalósult árunió után a bérunió is létre jöhessen.

„A korrupció a legnagyobb gátja a versenyképességnek, ezért zéró toleranciát kell hirdetni ellene, ahogy az ukrán és török bevándorlókkal szemben is.”

A korrupció felszámolása érdekében csatlakozna a párt az Európai Ügyészséghez, hogy az EU-ból érkező források ne Orbán haveri köréhez, hanem a magyar emberekhez jussanak.

Gyöngyösi szerint a május 26-ai választás tétje, hogy