Nyáron biztosan távozni fog a Real Madrid egykori rekordigazolása

Angol lapértesülések szerint Zinedine Zidane vezetőedző jelezte Gareth Bale felé, hogy a nyári szezonban egészen addig a tartlékoknál fog készülni, ameddig nem talál magának új együttest.

Mint ismert, Gareth Bale 2018 tavasza óta nem ápol jó viszonyt a Real Madrid vezetőedzőjével, Zinedine Zidane-nal. Tavaly nyáron el is akart igazolni a walesi szélső a királyi gárdától, ám Zidane távozása miatt, végül a maradást mellett döntött. Most, hogy ismételten a francia szakember irányít, újra felmerült a játékos távozása, aki szívesen futballozna ismét a Premier League-ben.

A Real Madrid walesi szélsője könnyen a Manchester Unitedhez kerülhet, ahonnan meg Paul Pogba szeretne távozni. A Marca című lap korábbi értesülései szerint a Real Madrid szeretne játékost cserélni a Vörös Ördögökkel.

Gareth Bale ügynöke, Jonathan Barnett is sejtelmesen fogalmazott tegnap.

"Gareth maradni akar, de nem vagyok benne biztos, hogy jelenleg Zidane is ugyanezt szeretné. Nem fogom őt kritizálni a véleményéért, de én úgy gondolom, hogy Bale stabilan ott volt a világ három-négy legjobb játékosa között az elmúlt években, és most is ott van. Visszatérés Angliába? Ez is egy lehetőség, de sok pénzbe fog kerülni, akármelyik csapatról is legyen szó."