Csökken a Fidesz határon túli szerepe

Akár néggyel kevesebb mandátumhoz juthatnak a Fidesz szövetségeseinek tartott határon túli pártok a május 26-ai EP-választáson. Várhatóan csak egy erdélyi vagy felvidéki magyar politikus juthat be a következő Európai Parlamentbe - írja az Index.

Komoly érvvágás lehet a Fidesz számára az Európai Néppárttal való csatározásában határon túli szövetségeseinek gyengülése, mivel többek között ezzel zsarolta a kormány Manfred Weberéket.

Az előrejelzések szerint Felvidéken a Magyar Koalíció Pártja (MKP) és a Híd-Most, nem fog mandátumot elérni. 5 évvel korábban a két párt közös listán indult, most erre azonban semmilyen esély nincs. A Fidesz továbbra is az MKP-t támogatja, de a Híd vezetője Bugár Béla többször is kritizálta a magyar kormányt az utóbbi időben. Bugár szerint könnyű úgy sikeresnek mutatkoznia Orbán Viktornak, hogy közben bedarálta az alkotmánybíróságot és a médiát is Magyarországon.

Romániában sem egyszerű helyzet, az RMDSZ ebben a ciklusban két képviselővel rendelkezett Winkler Gyula és Sógor Csaba személyében. A felmérések szerint az RMDSZ 5,1 százalékon áll, ami a legjobb esetben is csak egy mandátumot jelenthet, de az is előfordulhat, hogy a küszöb alá csúszik a párt. Nem véletlen, hogy Orbán Viktor minden erdélyi magyart arra buzdít, hogy szavazzon az RMDSZ-re.

A kormány által anyagilag is támogatott szlovén ellenzék is kevesebb mandátumot remélhet. A kutatások szerint a Szovén Demokrata Párt (SDS) a mostani 3 helyett, csupán két mandátumhoz juthat. Az SDS volt az egyetlen párt amúgy, amely kilátásba helyezte, hogy a Fidesz kizárása esetén ők is távoznának a néppárti frakcióból. Az SDS most koalícióban indul a Szlovén Néppárttal (SNS), akik szintén ellenzik a Fidesz kizárását.

Érdemes azonban megjegyezni, hogy a határon túli magyar pártok visszaesése ugyanakkor nemcsak a kormány, de a határon túli magyarság érdekérvényesítő képességének is árthat. Az esetleges autónómiatörekvéseket jelentős mértékben visszavethetik.