„Imádkozzatok és dolgozzatok!” - mondta Kásler Miklós, aki szerint a tízparancsolat a legtökéletesebb törvénykönyv

A tízparancsolat a világ legtökéletesebb törvénykönyve és etikai kódexe, mert aki betartja, soha nem ütközik a törvénnyel, és megtalálja helyét a családjában, valamint az emberek között – jelentette ki az MTI tudósítása szerint az emberi erőforrások minisztere vasárnap Budapesten, az Istenhegyi Szent László Plébánia új óvodájának alapkőletételén.

Kásler Miklós azt mondta, miles Christianus, az áldott, irgalmas király, aki megkegyelmezett a legyőzötteknek, és felemelte, valamint társországgá tette Horvátországot, Szent László üzenetét továbbítja mindenkinek.

Ahhoz, hogy az egyén és a nemzet megtalálja a helyét, ez a fajta hozzáállás biztosítja a kiindulási alapot

- tette hozzá.

Beszélt arról is, Szent Benedek 1400 évvel ezelőtt azt hagyta örökül, hogy a munka és az imádság határozza meg az életet.

- fogalmazott Kásler Miklós Szent Benedek üzenetét ismételve. Az alapkőletétel előtt a püspök gyerekeket bérmált az istenhegyi Szent László templomban.

Kásler Miklós nem először nyilatkozott meg a tízparancsolatról, korábban arról beszélt, hogy a halálos betegségek 70-80 százaléka a tízparancsolat betartásával elkerülhetők. Később egy Mandinernek adott interjújában ezt az állítását lényegében megismételte, amikor úgy fogalmazott:

„A tízparancsolat tökéletes etikai kódex is, mert ha valaki betartja, nem ütközik össze az embertársaival, a társadalommal. Végezetül pedig népegészségügyi program is, mert annak betartásával számos súlyos betegséget megelőzhetünk. Az józan ésszel is belátható, hogy célszerű a tízparancsolat szerint élni.”