Gyöngyösi: Orbán is lebukott, nem csak Strache

A Jobbik elnökhelyettese és EP-listavezetője szerint Orbán Viktor kedvenc osztrák politikusa, Heinz-Christian Strache nemcsak saját magát buktatta le korrupciós-oligarchás megbeszéléseivel, hanem az Orbán-kormányt is. Gyöngyösi Márton az Alfahírnek eljuttatott közleményében emlékeztet rá, hogy Strache magyar mintára állíttatta volna az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) szolgálatába Ausztria legnagyobb bulvárlapját.

A Strache körüli botrány péntek este robbant ki, miután a Spiegel és a Süddeutsche Zeitung című német lapok közzétettek egy videofelvételt, amelynek tanúsága szerint a szabadságpárti politikus két éve a spanyolországi Ibiza szigetén a 2017-es választási kampányhoz nyújtandó támogatásért cserébe állami megbízások elnyerését helyezte kilátásba egy ausztriai befektetésre készülő, magát dúsgazdagnak orosz oligarchának valló nőnek. A találkozón jelen volt Johann Gudenus, az FPÖ frakcióvezetője is.

Strache a találkozón többek között azt mondta:

„Heinrich Pecina egy olyan befektető, aki az elmúlt 15 évben minden magyar lapot megvett és előkészített Orbánnak”.

Pecina korábban több országos kiadású újságot is felvásárolt, 2016-ban bezárta a Népszabadságot, a megyei lapok nagy részét kiadó Mediaworksöt pedig eladta Mészáros Lőrincnek.

„Teljesen elfogadhatatlan, hogy Orbán Viktor diktatúráját hozza fel példaként egy korrupt, oroszbarát politikus”

- szögezte le Gyöngyösi Márton.

Az ellenzéki politikus a közleményében arra is kitért, figyelembe véve azokat az információkat is, miszerint Orbán Viktor titkos megbeszéléseken orosz segítséggel szeretett volna hozzájutni a jelenleg is ellenzéki hangvételű RTL Klubhoz, a Jobbik felszólítja a miniszterelnököt és a Fideszt, valljon színt, és adjon egyértelmű választ a következő kérdésekre:

Az oroszok strómanja-e Heinrich Pecina, akivel Orbán Viktor miniszterelnök maga is tárgyalt? Miről tárgyalt a kormányfő Pecinával? Mit ajánlott Orbán az oroszoknak a segítségért cserébe? Van-e köze mindehhez annak, hogy a Paksi Atomerőmű fejlesztését orosz vállalat nyerte el tisztázatlan körülmények között? Az évek óta formálódó Orbán-Strache-Salvini tengely az orosz előretörést készítette-e elő Európában azzal a céllal, hogy az Európai Uniót meggyengítse? Előkerülhet-e a mostanihoz hasonló kompromittáló felvétel Orbán Viktorról, vagy a közvetlen környezetébe tartozókról is? Végül pedig, miért tartják célravezetőnek egy orosz érdekeket kiszolgáló tekintélyuralmi rezsim kiépítését Magyarországon?

2017-ben Simicska Lajos beszélt arról a sajtónak, hogy 2014-ben volt egy megbeszélése Orbán Viktorral, aki állítólag felvetette: meg akarja vásárolni az RTL Klubot, amit aztán meg is tud szüntetni. Simicska szerint, mikor az ár került szóba, hogy az RTL akár 100 milliárd forintba is kerülhet, akkor Orbán Viktor azt mondta: „nem baj, megveszi majd nekem a Roszatom.” Vagyis az orosz állami atomenergetikai konszern.

