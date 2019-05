Rossi azt várja Dzsudzsáktól, hogy ő jelentse a különbséget

Marco Rossi az M4 Sportnak beszélt a magyar válogatottról és a következő két ellenfélről. A csapat június 8-án Azerbajdzsánban lép pályára Eb-selejtezőn, majd három nappal később a Groupama Arénában fogadják Wales együttesét.

Rossi Dzsudzsák Balázs kapcsán így fogalmazott:

Egy dolgot le kell szögeznem Balázs esetében: számomra ő az egyetlen játékos, hangsúlyozom, az egyetlen játékos a keretben jelen pillanatban, akinél már kizárólag a válogatott élvez prioritást. Nála most egyértelműen a nemzeti csapat számít igazán. Jóval korábban biztos neki is fontos volt a klubcsapat, most viszont büszke rá, hogy ő lehet a kapitány. Büszke arra, hogy itt lehet, hogy meghívót kapott, és korábban nagyon sokat szenvedett, amikor nem hívtam meg, de ugye követnem kellett azokat a szabályokat, amelyeket meghoztam. Amikor Dzsudzsák visszatért, lépésről lépésre lendült formába és azt várom, ő jelentse majd a különbséget a csapatban a következő mérkőzéseken.