A norvég-magyar konfliktus miatt csúszhat a fegyverbiznisz

Donald Trump hétfőn látja vendégül a Fehér Házban Orbán Viktort, akit európai kollégái közül 22-en is megelőztek, például a szlovák Peter Pellegrini, vagy a cseh Andrej Babiš, hogy hasonló kaliberű országokat említsünk. A kormányfő nemzetközi pozíciójának így is jót tesz a meghívó, valamint hazai szinten is kifoghatja a szelet azok vitorlájából, akik szerint nyugaton teljesen elszigetelődött a miniszterelnök.