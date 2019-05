Egy bécsi ügyvéd és egy német magánnyomozó is benne volt Strache csőbehúzásában

Egy müncheni magánnyomozó irodának és egy bécsi ügyvédnek is köze van ahhoz az ibizai felvételhez, aminek nyilvánosságra hozatala után lemondásra kényszerült Heinz-Christian Strache szabadságpárti alkancellár, majd szétrobbant az osztrák kormánykoalíció is.

Az Index cikke alapján korábban már beszámoltunk arról, hogy Strache egyik bizalmasa, Johann Gudenus ismerte meg és mutatta be az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ elnökének azt a nőt, aki Igor Makarov orosz oligarcha unokahúgának adta ki magát, és akivel – állami megrendeléseket ígérve cserébe - felvásároltatták volna a Kronen Zeitung osztrák lapot.

Az Index most a Die Pressére hivatkozva azt írja: Gudenusnak egy bécsi ügyvéd mutatta be a nőt, miután a szabadságpárti politikus apjának 2016-os halála után a család úgy döntött, hogy eladják birtokaik egy részét. Az ügyvéd azt mondta: ő ismer egy lett állampolgárságú nőt, aki hasonló fekvésű birtokot keres, és azt tervezi, hogy gyermekeivel együtt Ausztriába költözik. A nő Aljona Makarova néven igazolta saját magát és a fizetőképességét is.

Az első találkozóra a nővel együtt egy férfi is érkezett, aki Julian Thaler álnéven mutatkozott be, és azt mondta: egy müncheni magánnyomozó iroda munkatársa. A Die Presse állítólag ismeri a férfi valódi nevét is, aki valóban egy létező biztonsági céghez tartozik, ami pedig azzal foglalkozik, hogy fedett nyomozócsoportokat alkalmaz bűncselekmények felderítésére. Gudenus és a nő között bizalmi kapcsolat alakult ki, amikor pedig megemlítette, hogy Ibizára mennek a nyáron pihenni, a nő és a magánnyomozó is azt mondta: júliusban „véletlenül” ők is épp Ibizán nyaralnak majd. Így született meg a több órás felvétel, ami Strache bukásához és az osztrák kormánykoalíció végéhez vezetett.

A Die Presse úgy tudja: az Ibizán készült felvételeket korábban több embernek is felajánlották már a bécsi ügyvéd közvetítésével, és csak másfél éves késéssel landoltak a Spiegelnél, valamint a Süddeutsche Zeitungnál.

Az továbbra sem világos, hogy pontosan ki volt a megbízó, mint ahogy az sem, hogy miért nem előbb, az osztrák választási kampányban használták fel.

A Die Presse szerint nagyon elszálltak az akció költségei, és a videó készíttetői új finanszírozókat kerestek. A német lapok nem árulták el, hogy fizettek-e a felvételért, de az sem kizárt, hogy a lejárató videóért felajánlott összeget nem a német újságok, hanem más támogató fizette ki.

A Die Presse megkereste a bécsi ügyvédet is, de csak annyit válaszolt az újságírói kérdésekre, hogy „köti az ügyvédi titoktartás”.

Sebastian Kurz kancellár a napokban arról beszélt, hogy a gyanúja szerint az ibizai videót az osztrák szociáldemokratáknak dolgozó izraeli kampánytanácsadó, Tal Silberstein készíttette.