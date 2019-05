A NER-közeli cégeket listázó appot mutatott be a Momentum

A Momentum Noligracha nevű applikációjában megnézhetjük, hogy NER-közeli cégtől vásároltunk-e, az alkalmazás a Google Play és az AppStore áruházakból is letölthető.

Három opciót kínál a Noligracha:

rákereshetünk konkrét termékre vagy szolgáltatásra

vonalkód-leolvasót is használhatunk termékeknél

az éttermekhez, szállodákhoz stb. térképet kapunk

Így pontosan tudni fogjuk, hogy melyik vásárlásunkkal gazdagítottuk a NER-t, plusz ajánlásokat is küldhetünk be, ha esetleg szerintünk hiányzik valami az applikációból. A Momentum adatellenőrei megnézik és ha NER-közelinek találják, bővítik vele az adatbázist, ami most nagyjából 110 vállalkozást tartalmaz.