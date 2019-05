Példátlan: még a szakszolgálatok sem jelentek meg a nemzetbiztonsági bizottság Strache-botrányról szóló ülésén

A Strache-botrány magyar vonatkozásainak felderítése érdekében ellenzéki képviselők összehívták az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságát, de az ülés nem volt határozatképes, mert a fideszes képviselők sokadik alkalommal nem vettek részt rajta.

Ami ennél is több kérdést vet fel, az az, hogy a szakszolgálatok sem képviseltették magukat. Mirkóczki Ádám, a bizottság jobbikos elnöke leszögezte: ez sérti a nemzetbiztonságról szóló törvény 14. paragrafusát - ezzel egyetértett a szocialista Molnár Zsolt és az LMP-s Ungár Péter is.

Jogosan vetődik fel a kérdés, hogy

a szakszolgálatok honnan tudhattak arról, hogy nem lesz határozatképes a bizottsági ülés?

Azt is kiemelte: a magyar parlamentarizmus mélypontja, hogy először nem jelentek meg egy törvényesen összehívott ülésen a szakszolgálatok képviselői.

A résztvevő tagok megegyeztek abban, hogy levélben fordulnak a szolgálatokat felügyelő miniszterekhez - Szijjártó Péterhez és Pintér Sándorhoz - azzal a kérdéssel, hogy hogyan fordulhatott elő ez, valamint érkezett-e a szakszolgálatok felé sugalmazás, esetleg utasítás, hogy maradjanak távol.

A levelet továbbítják Kövér László házelnöknek is, azzal a kérdéssel, hogy merre tovább, mert a fideszesek folyamatos bojkottja miatt - amihez most már a szolgálatok is csatlakoztak - gyakorlatilag értelmetlenné válik a bizottság létezése, és ezzel az erővel akár feloszlathatja, megszüntetheti azt.

Mirkóczki Ádám szerint a kormánypártok már a minimum látszatra sem adnak, a jobbikos politikus az elmúlt időszak legnagyobb botrányának tartja az ügyet, a civil kontroll pedig elveszett a szakszolgálatok felett, az ország egy banánköztársaság szintjét sem éri el.

Fekete mérföldkő

Az ülés után közös sajtótájékoztatót is tartottak az ellenzéki képviselők, Mirkóczki Ádám hangsúlyozta: más országokban miniszteri fejek hullanának, ha a szakszolgálatok nem jelennének meg a nemzetbiztonsági bizottság ülésén.

A kialakult helyzetet példátlannak és fekete mérföldkőnek nevezte.

Molnár Zsolt leszögezte, hogy a látszatdemokrácia kora lejárt és pártállami működésre váltott a kormány, ezért arra buzdítja a választókat, hogy vasárnap az ellenzéki erőkre voksoljanak.

Ungár Péter kifejtette, szerinte nem újdonság, hogy a magyar kormány kapcsán szóba kerül az orosz szál, erre példa Paks2, amit jelentős biztonsági kockázatnak tart és ez is azt mutatja, hogy a Fidesz még mindig nem akarja megállítani Moszkvát.

Az ülés kezdete előtt pár perccel a Fidesz az MTI-hez eljuttatott közleményében kiemelte: a szocialisták üzleteltek Heinrich Pecinával, amikor eladták neki saját lapjukban, a Népszabadságban lévő üzletrészüket 1,5 milliárd forintért. Ha az ellenzék vizsgálgatni akar valamit, akkor ez legyen az - írta a Fidesz, hozzátéve: a „kormánypárti képviselők nem asszisztálnak az ellenzék mai kampányeseményéhez”.

A Strache-botrányt kiváltó ibizai felvételen az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) politikusa orbáni médiaviszonyokat nevezett meg kívánatos célnak, és Heinrich Pecinát ajánlotta strómannak orosz ügyfelei számára. Heinz-Christian Strache azt szerette volna, hogy Pecina vásárolja meg orosz pénzből az osztrák Kronen Zeitungot, és azt hangolják át az FPÖ támogatására. Strache a felvétel nyilvánosságra hozatal után lemondott az alkancellári posztjáról és azóta az osztrák kormánykoalíció is felbomlott.