A Jobbik végrehajtót küld a TV2-re

Jakab Péter közleménye szerint a TV2 Tények című műsorában "nemcsak valótlanságot állítanak folyamatosan", hanem "még ennek bíróságok által előírt következményeit sem hajtják végre", például jogerős ítélet szerint beolvasandó helyreigazítást sem tesznek közzé hetek óta.

"A Jobbik ezt megelégelve végrehajtási eljárást indított ellenük. Így most végrehajtó és rendőrség is megjelenhet náluk, és kényszerítheti őket arra, hogy legalább a helyreigazítás ismertetéséig hosszú évek óta egyszer igazat is mondjanak nézőiknek"