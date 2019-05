Az LMP örül a magas részvételi aránynak

Kanász-Nagy Máté, az LMP országos titkára lapunk érdeklődésére elmondta, két oka van annak, hogy az 5 évvel ezelőtti adatokhoz képest érzékelhetően magasabb most a részvétel. Az egyik az, hogy akkor az országgyűlési és az EP-választások között alig egy hónap telt el, és kihívást jelentett a pártoknak ilyen rövid idő alatt kétszer is az urnákhoz csábítani a választókat. Emellett a magasabb részvételt az is indokolhatja, hogy Európa előtt fontos kérdések állnak (a politikus ezek közül a klímaváltozásra való felkészülést, és az emberek Európájának felépítését jelölte meg).

Az LMP a részvételiség pártja, mi annak örülünk, ha egy döntés meghozatalában minél többen vesznek részt – fogalmazott Kanász-Nagy Máté, aki a tavaly áprilisi és az öt évvel ezelőtti eredmény közé teszi a végeredményt. "Mi mindenkit arra bátorítunk, hogy éljen a szavazati jogával" – tette hozzá.

Elmondta azt is, hogy minden rendelkezésre álló eszközzel mozgósítják a szavazótáborukat.