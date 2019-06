Ön beköti magát a buszon? 20 ezer forintjába is kerülhet, ha nem

Legyen az városok közti távolsági járat vagy országokat átszelő turistabusz, tapasztalatok szerint az utasoknak mindössze töredéke él a biztonsági öv használatával. Ezzel pedig nem csupán testi épségüket teszik feleslegesen kockára, hanem a pénztárcájukat is, ugyanis a rendőrség még egy baleset után is rutinosan szabja ki a bírságokat azokra, akik nem kötötték be magukat.

Bő másfél évvel ezelőtt halálos balesetet szenvedett egy csapat rendőrt, pontosabban határvadászt szállító busz az M5-ös autópályán, amikor kamionnal ütköztek. A tragédiának számos sérültje és két áldozata is volt, a Készenléti Rendőrség állományának túlélő tagjai viszont

kilenc hónappal később 20 ezer forintos bírságot kaptak a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányságtól a KRESZ megsértése miatt; a biztonsági öv használata ugyanis ebben az esetben is kötelező lett volna.

Korabeli sajtóbeszámolók szerint a hatóság még azzal az egykori kollégájukkal sem kivételezett, aki a horrorbalesetben mindkét lábát elvesztette.

Hasonló esetről számoltunk be nemrég: tavaly májusban Székesfehérvárnál borult árokba egy távolsági busz, az egyik utas pedig nyilvánosságra hozta, hogy utólag 15 ezer forintra bírságolták, amiért a baleset idején nem volt bekötve. Érdekes és egyben jellemző körülmény, hogy

az érintett férfi a vallomása szerint abban sem volt biztos, hogy egyáltalán volt-e öv a buszon (volt).

Érdemes tehát tisztában lenni azzal, hogy egy baleset esetén a helyszínelők valamennyi utas ülőhelyén ellenőrzik a biztonsági öv állapotát (pl. övmegfeszítő patron csúszási nyomait), és a szabálytalankodókra utólag bírságot szabnak ki.

Az Alfahír megkeresésére az Országos Rendőr-főkapitányság több részletet is elárult erről a gyakorlatról: válaszukban közölték, hogy miként hagyományos, személyautós közlekedés esetén is, úgy

lakott területen 10.000 forint,

lakott területen kívül 15.000 forint,

autópályán és autóúton 20.000 forint

- pénzbírsággal büntetendő az öv mellőzése.

Természetesen a buszos övhasználat ellenőrzése jóval nehezebb mint személyautók esetén, hiszen a rendőrök nem látnak rá kívülről az utasokra. Ezért is élhet az a téveszme, hogy itt az övhasználat nem is lényeges, az öv „csak úgy ott van”. A szabályokat azonban nem árt némileg pontosítanunk, ugyanis a KRESZ e területet elég rugalmasan kezeli. Ezt röviden így tudjuk összefoglalni:

Ha egy buszban csak ülni szabad, és vannak biztonsági övek is, akkor kötelező használni.

Ha egy buszban állni is szabad, de az üléseken vannak biztonsági övek, azokat akkor is kötelező használni.

Magyarul: minden esetben be kell kötnünk magunkat, amikor van öv az ülőhelyünkön. Ha nincs öv, vagy állunk, mert erre is lehetőségünk van (pl. távolsági járatok), akkor természetesen nem vonatkozik ránk a szabály. A jogalkotó tehát lényegében nem tud teljes körű lenni, ehelyett „menti a menthetőt” azzal, hogy a lehető legtovább szabályoz: így előfordulhat olyan eset, hogy míg egy álló utas szabályosan közlekedik, addig a mellette ülő, be nem kötött társa már bírságot fog kapni – hiszen ő szabályt sértett.

Az ellenőrzések mostohagyermeke

Az ORFK kérdésünkre elárulta, hogy nem vezet statisztikát arról, hány esetben, és jellemzően milyen összegű bírságokat szabtak ki buszon történő övhasználat elmulasztása miatt, miként arról sem vezetnek statisztikai kimutatást, hogy milyen gyakorisággal ellenőrzik az utasok övhasználatát.

Ennek a busznak a be nem kötött utasait is megbírságolták MTVA

Megjegyezték ugyanakkor, hogy szerintük az állampolgároknak nem azért kell használniuk a biztonsági övet, mert annak elmulasztása esetén pénzbírságot kaphatnak, hanem azért, mert az előírás megtartása a saját biztonságukat szolgálja. És jegyezzük meg, hogy ez valóban így is van, hiszen nem csak egy autóból, hanem egy buszból is kellemetlen élmény átrepülni a szélvédőn.

Arról, hogy egy buszban hogyan repkednek az emberek egy balesetél, mutatunk egy kiváló szemléltető videót. Pontosan megfigyelhető, hogy az oldalára boruló busz "felső" üléseiből hogyan repülnek ki az övet mellőzők, és hogyan maradnak helyükön a szabályosan utazók:

Ez pedig egy sokkal látványosabb tesztvideó, gyermekbábukkal:

„A személyi sérüléssel járó közlekedési balesetek tapasztalatai azt mutatják, hogy a biztonsági öv használata sok esetben akár életet menthet, illetve a súlyos sérülések bekövetkezésének az esélye kisebb” – foglalta össze a lényeget számunkra a rendőrség.