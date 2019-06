Hétperces videón tagadja Neymar a nemi erőszak vádját

Csapdának, zsarolási kísérletnek tartja Neymar az ellene felhozott nemierőszak-vádakat. Egy brazil nő vádolta meg azzal, hogy részegen megerőszakolta, a brazil futballista most egy Instagramra feltöltött videón beszél arról, hogy szex ugyan volt, de valójában csak pénz akarnak szerezni tőle. Azt ígéri, hogy minden, ezzel kapcsolatos bizonyítékot eljuttat a rendőrséghez.

Egy brazil nő vádolta meg a brazil válogatott és a PSG futballistáját azzal, hogy megerőszakolta őt még május közepén. Azt állította, hogy az Instagramon ismerkedtek meg Neymarral, aki egy párizsi randevú során rátámadt egy hotelben. A nőnek a játékos asszisztenes küldte a francia fővárosba szóló repjegyeket.

Az állítólagos erőszakot a Sky News szerint a nő csak azután jelentette, hogy visszatért Brazíliába, mert elmondása szerint megviselte az eset.

A 27 éves sportoló az Instagramra feltöltött videón azt elismerte, hogy több üzenetváltás után személyesen is találkoztak, majd lefeküdtek egymással, de ez szerinte csak egy egyéjszakás kaland volt. Legalábbis annak tűnt számára pár nappal ezelőttig, amikor egy zsarolással felérő megkeresést kapott a nő ügyvédjétől.

A videó utolsó perceiben végigpörgeti az őt vádoló nővel folytatott levelezést is, amelyben az állítólagos áldozat több meztelen képet és félreérthetetlen üzenetet küld a játékosnak.

A sportoló szerint ezek is bizonyítják, hogy szó sem volt erőszakról, és az üzeneteket eljuttatja a rendőrséghez is. Korábban Neymar édesapja is azt nyilatkozta, hogy közös beleegyezés alapján volt együtt a fia a nővel, aki azután próbálta megzsarolni, hogy véget ért a kapcsolat. Neymar párizsi klubcsapata egyelőre nem kommentálta az ügyet.