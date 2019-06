Szanyi kapitány kipottyant az EP-ből, majd belerúgott pártjába

„Kedves Elvtársam!” megszólítással kezdődő nyílt levelet írt az MSZP-nek Szanyi Tibor, aki öt év után kényszerül távozni az Európai Parlamentből. A párt választmánya ugyanis úgy döntött, a Párbeszéddel közösen szerzett egyetlen mandátumot nem ő (a lista harmadik helyezettje), hanem Ujhelyi István (a lista második helyén szereplő jelölt) kapja meg. (A listavezető Tóth Bertalan pártelnök korábban már jelezte: nem veszi fel az EP-mandátumot.)

A szabadszájúságáról is hírhedt szocialista politikus nyílt levelében (melyet teljes terjedelmében az ATV közölt) azt kifogásolja, hogy az EP-mandátumról szóló szavazás előtt azt elnökségi ülésen is megbeszélték, és mindössze neki volt hozzáfűznivalója. Azt is megtudhatjuk, ő maga nemmel szavazott. Szanyi azt írja,

most nem a fő kérdés van elénk téve, hanem egy kamu, és engem nem a pozíciók érdekelnek, hanem a közösségünk jövője.

A nyílt levél legszaftosabb részei viszont ez után következnek. Szanyi a pártvezetés szemére veti, hogy

a Bokros-csomag óta szép ütemesen adtuk fel baloldaliságunk több és több tételét, majd váltunk kormányon egy neoliberális konglomerátummá, aztán tartós ellenzékben mára ideológiailag is élő halottá.

Felemlegeti, hogy

a nyilvánosság platformjain döntően a belső mutyijainkkal, külső alkudozásainkkal jelenünk meg, mások pedig leginkább korrupt bandának emlegetnek minket, ahol a vezetők a tagság vállát taposva huzakodnak az egyre kevesebb koncon.

Továbbá azt is megemlíti, hogy a korábban a liberális értelmiség támogatását bíró szocialistákat mára már nem övezi ennek a rétegnek a szimpátiája sem.

A párton belüli belviszályokról az alelnök azt írja,

aljas kiteregetések, árulások, politikai indíttatásból egymás kizárására irányuló indítványok, s az ezek mögött meghúzódó álnokság, szemforgatás vagy akár gonoszság

volt a vereség oka, ami miatt már egymástól is félnek a párttagok.

Ez így nem párt! Ez így csak egy degenerálódó belterjes klub

– fakad ki Szanyi, majd felveti, hogy megteremtették az „elszavazás” gyakorlatát, amit hatalmas hibaként jellemez.

Az MSZP-alelnök szerint azok, akik a választmányi ülésen a listasorrend megtartására – Szanyi szavával: semmittevésre – szavaztak,

adtak egy aranykulcsot annak a sofőrnek, aki a szakadékba navigálta a buszunkat.

A társadalomnak szóló üzenetünk tehát most ez: nem csupán mindenkit nagyon is ott hagyunk az árok szélén, de ki is tüntetjük a sandán elsétálókat

– fogalmaz, majd bejelenti, hogy „Holnapelőtt” jeligére mozgalmat indít, melyben otthont akar teremteni a radikális baloldalnak.

Ha az MSZP-nek szüksége van rám, akkor elnökévé választ, azzal hogy a pártot az említett mozgalomhoz kötöm

– írja Szanyi nyílt levele végén, hozzátéve: az általa vázolt jövő téziseit is hamarosan közzéteszi.