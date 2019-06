Hableány: a roncsba továbbra sem mehetnek be a búvárok

Tegnap mi is beszámoltunk róla, hogy a búvárok felszínre hoztak egy holttestet a Hableány roncsától, a rendőrség kedd reggel közölte, hogy azonosították az áldozatot. A nőt eddig a hajóbaleset eltűntjeként kezelték, most már hivatalosan is a tragédia kilencedik dél-koreai áldozata.