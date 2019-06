A DK mégis felrúgta a baloldali megállapodást, Kálmán Olgát indítják az előválasztáson

A híres tévés műsorvezető, Kálmán Olga beszáll a politikába és a DK főpolgármester-jelöltjeként indul az őszi választásokon. Az indulásra állítólag Dobrev Klára biztatta.

"Olyan főpolgármester-jelöltet szeretnék a budapestiek figyelmébe ajánlani, aki megalkuvás nélkül és kőkeményen küzd Orbán rendszerével és Tarlóssal szemben" - mondta csütörtöki rendkívüli sajtótájékoztatóján Dobrev Klára, a DK EP-listavezetője.

Majd közölte, a DK Kálmán Olga tévés műsorvezetőt indítja

A főpolgármesteri előválasztáson és októberben szavazzanak Kálmán Olgára.

Dobrev szerint Kálmán Olga "nem megosztja, hanem egyesíti a szavazókat, nem párttag, nem is volt pártnak tagja soha, biztató jövőt jelenthet, akire rászavaznának, Budapest levegője szabadabb lesz. Olyan főpolgármester-jelöltet, aki küzdeni fog, hogy szabadon sétálhassunk a városban, fel fog lépni mindenfajta mutyival szemben, vigyázni fog a budapestiek pénzére."

Az új jelölt indítása már csak azért is meglepő, mert az EP-választást követően adott interjújában Gyurcsány Ferenc az alábbiakat mondta:

"Karácsony Gergelyről azért annyit hadd mondjak: ő nem az MSZP-Párbeszéd főpolgármester-jelöltje, hanem a miénk is, így döntöttünk, megjegyzem, már akkor, amikor az MSZP az előválasztás első körében még Horváth Csabát indította. Három párt támogatja Karácsonyt, a Momentum pedig vállalta, hogy az előválasztás győztese mellé áll. Nincs semmi okunk felrúgni egy korábban korrekt módon megkötött megállapodást."

Kálmán Olga bemutatkozó sajtótájékoztatóján Dobrev Klára azonban azt mondta, hogy Karácsony Gergely DK-s támogatása csak az első előválasztásra szólt, és a helyzet annyiban is változott, hogy a Momentum is új jelöltet jelentett be. Hozzátette, hogy a DK támogatni fogja az előválasztás győztesét, és reméli, hogy Kálmán Olga lesz a nyertes.