Páva Zsoltot olimpiai bajnokra cseréli a pécsi Fidesz

A jelenlegi polgármester, Páva Zsolt a helyi Fidesz tisztújító közgyűlésén bejelentette, nem kívánja ismét megmérettetni magát a 2019-es önkormányzati választásokon. Maga helyett inkább, az egykori kétszeres olimpiai bajnokot, Vári Attilát ajánlotta.

Páva Zsoltot több mint tíz éve vezeti megszakítás nélkül a mecsekaljai várost, eddig összesen négy alkalommal választották polgármesterré. Most azonban a tisztújító közgyűlésen az egykori vízilabdás olimpiai bajnokot, Vári Attilát ajánlotta polgármesterjelöltnek. Vári Attila jelenleg a Pécsi Sport Nonprofit Zrt. vezérigazgatói pozícióját tölti be, mindezen felül pedig, 2018 szeptembere óta a Magyar Vízilabda-szövetség elnöke is.

Az ajánlás akkor emelkedik jogerőre, ha a párt országos testülete, a Választási Előkészítő Bizottság is jóváhagyja. Ez június végén várhatóan megtörténik.

Pécs városa egyébként azon vidéki városok közé tartozik, ahol egy esetleges ellenzéki összefogás esetén legyőzhetővé válna a kormánypártok jelöltje. Jelenleg öt párt és a Mellár Tamás által vezetett, Mindenki Pécsért Egyesület is beállt Péterffy Attila független jelölt mögé.