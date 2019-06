Főcsendőrt és tábornokot is felismertek a magyarokra támadó románok között

A román sajtó egy része tényszerűen foglalkozik a kis híján tragédiába torkollott román-magyar konfliktussal, amelynek során a magyarok imádkozva, egymásba kapaszkodva próbálták megakadályozni a románokat, hogy bejussanak az osztrák-magyar katonai temetőbe, amit a románok maguknak tulajdonítanának el.

A Magyar Hang írta meg, hogy a román Hotnews egy 15 perces videóban számolt be az atrocitásokról, és kiderült: a támadó románok között ott volt civilben Sebastian Cucos, a romániai csendőrség helyettes vezetője is. A lap emlékeztetett rá, hogy Cucos a román közélet vitatott figurája, aki az egyik főszereplője volt a tavaly augusztusi bukaresti eseményeknek is, amikor békés tüntetőkre – köztük gyerekekre – támadtak a rendőrök könnygázzal és gumibotokkal.

A katonai temetőt befoglaló románok szervezői között volt a Noua Dreaptă (Új Jobboldal) nevű fasiszta szervezethez köthető figura is, illetve Mircea Chelaru tábornok, akiről többször is pozitív színben esett már szó a Sputnik orosz hírportálon. A csütörtöki események szemtanúi a magyarokra támadók között sok román fociultrát is felismertek.

A lap szerint a magyar-román konfliktus két pártnak használ: az európarlamenti választásokon súlyos vereséget szenvedett kormányzó PSD-nek, mert felszítják az országban a nacionalista hangulatot, illetve a Fidesz által is favorizált RMDSZ-nek, amelynek alaposan megtépázódott renoméja a Kárpátokon túli szavazatszerzések után. „Most, minél nagyobb lesz a cirkusz, a majdani megegyezést annál nagyobb sikernek lehet majd beállítani mindkét fél részéről” - írta a Magyar Hang.

Az úzvölgyi események miatt bekérették a magyar külügyminisztériumba a budapesti román nagykövetet, de ő a diplomáciában példátlan módon megtagadta ezt és elállt a párbeszédtől.