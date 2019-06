Médiahatóság: rendben volt, hogy a Fradi-Újpest derbi közvetítésének szünetében Fidesz-propagandát adtak le

Híradónak álcázva adta le a köztévé a Fidesz kampányfilmjét a május 4-i Ferencváros-Újpest labdarúgó-mérkőzés szünetében, de a médiahatóság egy panaszt követően is mindent rendben talált.

Az M4 Sport közvetítésének szünetében az egyperces híradó mintegy felét az tette ki, hogy a Fidesz új, feliratozott kampányvideóját mutatták be. A Nemzeti Választási Bizottság (NVB) törvénysértőnek ítélte meg a reklámot, amiért pénzbírságot is kiszabtak a műsorszolgáltatóra, de a Kúria később eltörölte az ítéletet.

Kattintson a képre, a videóban 1:15:20-tól van a reklám:



Közben Sneider Tamás, a Jobbik elnöke a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósághoz (NMHH) fordult a kampányolás miatt, de a képviselő nemrég megkapta a hatósági választ, miszerint

a Médiatanács úgy látja, nem történt politikai reklámozás, mert a reklám kicsit szerkesztve volt.

Íme a hatóság válasza:

Mellékesen megjegyzik azt is, hogy más napokon –tehát nem egy kiugróan magas nézőszámot generáló sportesemény szünetében- az LMP, az MSZP-P és a DK reklámjait is hasonló módon mutatták be. A Jobbik nem kapott ilyen lehetőséget.