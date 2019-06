Dobrev Klárának iszonyatosan nagy politikai ambíciói vannak

A Demokratikus Koalíció elnökének, Gyurcsány Ferencnek a felesége, aki az EP-választáson a párt listavezetőjeként mandátumot szerzett, interjút adott a 444.hu-nak.

Arra a kérdésre, hogy a 2022-es miniszterelnök-jelöltséget elvállalná-e, Dobrev Klára úgy fogalmazott:

„(…) iszonyatosan nagyok a politikai ambícióim, de ezek egyelőre az Európai Parlamenthez kötődnek. A következő 20-25 évünk a tét. Többet lehet most tenni az elkövetkező néhány évben Európában Magyarországért, mint idehaza. A többire térjünk vissza később.”

Az interjúból az is kiderült, hogy már az EP-kampány előtt sokkal régebben elkezdtek beszélgetni Kálmán Olgával a politikai szerepvállalásáról.

„Sokkal régebb óta beszélgettünk erről. Ez már korábban kezdődött, és nem kötődött sokáig pozícióhoz sem. A pártfórumokon és a Facebookon is rengeteg olyan »Olga for president« hangulatú üzenetet kaptunk és kapott ő is, ami alapján látszott, hogy nagy igény van az ő személyére”