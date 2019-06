Segélykiáltás Erdélyből: felszámolják a magyar nyelvű orvosképzést, a hallgatókat magukra hagyták

A könyörtelen románosítás az erdélyi orvosképzés terén is dübörög, a magyar hallgatók pedig magukra hagyva érzik magukat.

"Helyzetünk egyre nehezebb és egyre elviselhetetlenebb, a döntéshozók gátlástalanul és ellenállásba nem ütközve dolgoznak eredményesen a magyar nyelvű orvosképzés felszámolásán."

- írja a magyar sajtónak küldött "segélykiáltásában" a Marosvásárhelyi Magyar Diákszövetség. A szervezet péntekre Marosvásárhelyi Orvosi És Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE) főépületében tart tiltakozó demonstrációt.

A MOGYE-n 2011-ben alakult ki éles konfliktus az állami egyetem román vezetése és magyar tagozata között amiatt, hogy az egyetem vezetése az intézményi autonómiára hivatkozva nem léptette életbe az új oktatási törvény magyar szempontból fontos előírásait, amelyek a magyar nyelvű oktatás státusát lettek volna hivatottak megerősíteni. Azóta az egyetem összeolvadt a kizárólag román tannyelvű Petru Maior Tudományegyetemmel, így a magyarok aránya az intézményben harmincról húsz százalékra zuhant. Jelenleg csak az elméleti képzés zajlik magyar nyelven, a gyakorlati órákat már románul tartják. Közös vizsgáztatási és ösztöndíjrendszert alakítottak ki, s a nyáron bevezethetik a közös felvételit is. Ez utóbbi különösen aggályos, mert így megszűnnének a kizárólag magyaroknak fenntartott helyek, s ez

a magyar nyelvű képzés teljes beszántása előtt nyitná meg az utat.

Leonard Azamfirei rektor múlt szerdán, egy konferencián mintegy mellékesen bejelentette, hogy az egyetem három napja hivatalosan a neves román származású, orvosi Nobel-díjas amerikai tudós, George Emil Palade nevét viseli”.A döntés komoly felháborodást váltott ki, az RMDSZ tiltakozó petíciót is indított.

A MOGYE magyar hallgatói ugyanakkor úgy érzik, a legfontosabb kérdésekben a magyar párt is cserben hagyta őket.

"Az RMDSZ nem tematizálta a magyar nyelvű orvosképzést az EP választások idején sem, sem azelőtt, arra hivatkozva, hogy ami az egyetemen történik, belügy, az oktatók közötti nézeteltérések eredménye."

- írja a diákszövetség.

A hallgatók arra is panaszkodnak, hogy az egyesítést korábban nagy többségében ellenző román társaikat "szekus módszerekkel", megosztással, bomlasztással, suttogó propagandával igyekeznek szembe állítani velük. A titkosszolgálati ízű módszerek talán nem is véletlenek. A Magyar Hírlap csütörtöki cikke szerint a Azamafirei rektor munkáját két egykori titkosszolgálati múltú figura is „segíti”. Ovidiu Chelarescu, aki formálisan is a rektor tanácsadója, korábban a Securitate utódszervezete, az SRI ezredese volt. Hivatalosan nem, valójában azonban komoly befolyással bír az egyetemen a még sötétebb múltú Ioan Mocan is, aki