Váratlanul visszavonult a Mátrai Erőmű vezetője, Simicska régi emberét küldik a helyére

Az Alfahír hétfőn közölt egy hangfelvételt, amelyen Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó Mátrai Erőmű vezetője beszél a várható lakosság villamos energia áremelés. "A villamosenergia-árak, a villamos energia nagykereskedelmi árai nőnek, reméljük, a lakossági is, bár ez nem biztos, hogy népszerű, de bízunk abban, hogy a lakossági is, mert akkor az MVM mozgástere is meg fog nőni a mi hosszú távú szerződéseinken keresztül" - mondta munkatársainak Valaska József, a Mátrai Erőmű igazgatóságának vezetője.