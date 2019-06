Előválasztási csalást kiált Gyurcsány, aki állítólag a tisztességes verseny híve

A Magyar Hang ír arról, hogy Demokratikus Koalíció hamarosan hivatalos bejelentést tesz a főpolgármesteri előválasztást lebonyolító szervezetnél választási csalás miatt.

Gyurcsány Ferenc, aki a korábbi megállapodását felrúgva kihátrált Karácsony Gergely mögül és új jelöltet állított, azt kifogásolja, hogy tömegesen érkeztek állampolgári bejelentések egy „félrevezető tartalmú automata hívásról”. A rögzített üzenet úgy állítja be Karácsony Gergelyt, mintha még mindig ő lenne a DK és Gyurcsány Ferenc által támogatott hivatalos jelölt.

"A DK áll minden versenyhelyzet elé, azonban mi a tisztességes verseny hívei vagyunk, ahol egyetlen fél sem nyúl tisztességtelen és a választókat megtévesztő eszközökhöz" – írták a laphoz eljuttatott közleményükben.

Ugyanarról a Gyurcsány Ferencről van szó, aki még a május végi EP-választáson elért siker után is arról beszélt, hogy kitartanak a zuglói polgármester, azaz Karácsony Gergely mellett és nincs ok arra, hogy ezt a megállapodást felbontsák.



Néhány nappal később Gyurcsány Ferenc felesége bemutatta a pártjuk által támogatott főpolgármester-jelöltet, Kálmán Olgát. Gyurcsány Ferenc szerint Karácsony Gergely mögül elfogyott a támogatás, Karácsony Gergely viszont úgy tudta még a bejelentés előtt is, hogy a volt miniszterelnök őt támogatja.