Kiderült: a Viking Sigyn semmilyen jelzést nem adott le az ütközés előtt

Az Index ír arról, hogy a szállodahajónak a baleset előtt nem volt rádióforgalma, de fény-és hangjelzést sem adott le, mielőtt előzni kezdte a Hableányt. A hangfelvételek és vallomások alapján egy utas szólt a kapitánynak, hogy „elütött egy hajót″.

A portál a nyomozati iratokra hivatkozik (amelyet a magyar áldozatok jogi képviselői kaptak meg), amelyek szerint nagyjából 10,5-10,7 kilométer/órás sebességgel haladt a Viking Sigyn, amikor maga alá gyűrte az előtte utazó Hableányt, szállodahajó utasai arról beszéltek a rendőröknek, hogy a Viking Sigyn olyan sebességgel közeledett a városnéző hajóhoz, hogy egyszerűen nem volt idő semmit sem tenni.

Tragikus kép, de a Hableány utasai integetni próbáltak a Vikingnek, azonban annak kapitánya nem reagált. Sőt, az ütközést a szállodahajó orrában fotózkodó pár jelezte a kapitánynak.

A vallomások szerint C. Jurij ezután rögtön előrement a hajó orrához, hogy megnézze, mi történt, majd több mentőgyűrűt is magához vett - írja a portál, hozzátéve, hogy egy idő után a vízbe eresztették a Viking Sigyn mentőcsónakjait is.

C. Jurij az ütközés előtt semmilyen módon nem vette fel a kapcsolatot a Hableánnyal.

A hajózási szabályzat szerint az előzést mindig kommunikálni kell. Rádión vagy fény-és hangjelzéssel. Amennyiben az előzendő hajó nem veszi az adást, nem jelez vissza, újra és újra meg kell próbálni felvenni a kapcsolatot vele.

Az első segélykérés percekkel a baleset után, a tízes frekvencián hangzott el az ukrán hajóskapitánytól. Pedig ezen a frekvencián elvileg csak hajók kommunikálnak egymással. Segélykérésre pedig kifejezetten a tizenhatos frekvenciát szokták használni.