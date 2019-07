Hajlandó vitázni Tarlós Karácsonnyal

- így kezdődik Tarlós István terjedelmes, Magyar Nemzetben megjelent írása, amit gyakorlatilag teljes egészében az ellenzéki főpolgármester-jelöltnek szentel. A főpolgármester arról értekezik, hogy Karácsony Gergely több dologban is valótlansággal vádolta meg az előválasztási kampány során, így szerinte az sem igaz, hogy felülről diktálnak neki a Fideszből.

"A törvényeket minden önkormányzat és önkormányzati vezető be kell tartsa, hívják akárkinek. Az MSZP-vezetésű megyei jogú városok is betartják. Karácsony is betartaná, csak handabandázik, amit olyan mosollyal igyekszik kompenzálni, amit feltételezhetően barátságosnak vél."