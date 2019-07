Begyűjtötték a közteresek a bérelhető elektromos rollereket a belvárosban

A V. kerület önkormányzatának emberei begyűjtöttek mintegy ötven, szabálytalanul elhelyezett elektromos rollert és segwayt. Az Index azt írja, Belváros-Lipótváros önkormányzata nemrég hozott egy rendeletet, ami alapján az elektromos közroller felvétele az utcán közterületi értékesítésnek minősül, erre pedig nincs engedélye a Lime rollermegosztó cégnek. Így lett szabálytalan a működésük.

A gépeket csak közigazgatási eljárás után adták vissza, a kerület azzal érvel, hogy céljuk a közterületen sétáló emberek védelme és a szolgáltatás szabályozása volt. Ennek van is alapja, ugyanis a nemzetközi szinten is egyre divatosabb elektromos rollerezés számos baleset kiváltó oka volt, a hangtalanul suhanó gépek akár 40 kilométer/órás sebességre is képesek.

Az új közlekedési eszköz terjedése átfogó szabályozásokért kiált, a dán fővárosban például az elmúlt napokban rendőrségi ellenőrzéseket tartottak az elektromos rollerrel közlekedők között, és 30 ember ellen eljárást indítottak, mert alkoholos vagy kábítószeres befolyásoltság alatt álltak. A művelet célja az volt, hogy rávilágítson: a közlekedési szabályok ezekre a járművekre is vonatkoznak.

Ami pedig a városszerte széthagyott rollereket illeti, az az itthoni, távlati tervekben is szerepel, hogy sokkal több dokkolót alakítanak ki, ahol szabályosan lerakhatók és felvehetők lesznek.

A Lime tudomásul vette a rendelet miatt kialakult helyzetet, és szolgáltatásából kivette a belvárosi területet, noha az komoly érvágás lehet számukra.