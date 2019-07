Szegeden is kamuprofilok dicsérik a Fidesznek kedves jelöltet

Nemrég számoltunk be róla, hogy Keszthelyen az ellenzéki Kisvárosunkért Érdekvédelmi Egyesület (KÉVE) hogyan leplezett le egy fideszes trollgyárat. Miután a szervezet tüntetést tartott amiatt, hogy a Balaton-parti város utolsó ingyenes szabadstrandját is kijátszották egy cégnek, a helyi Facebook-oldalakon a civileket támadó hozzászólások sora jelent meg.

Ráadásul ezekből a kommentekből a fideszes Pesti Srácok még cikket is írt, erősítve a víziót, hogy a szabadstrandot féltő civilek valójában nevetségesek, hiteltelenek, ahogyan minden más is, amit el akarnak érni (főleg ugye ősszel).

A probléma csak az volt, hogy a hozzászólók javarészt nem létező személyek voltak, sokkal inkább fideszes aktivisták, akik hamis profilokkal kommenteltek. Fotóikat külföldi oldalakról mentették le, volt köztük modell, amerikai gyermekorvos, és több sima stockfotó is. Igen, ezekből a kommentekből írt végül cikket a megannyi kínos szakmai botrányon átesett fideszes propagandalap is. Ez a szint.

Amerikai gyermekorvos magyaráz

Most pedig a szegediek jelentkeztek be hasonlóval, ugyanis a szeged.hu szerint az ellenzék támogatását bíró Botka László polgármester ellen induló, háttérben fideszes támogatású független jelölt, Nemesi Pál bejegyzéseit is több kamuprofil dicsérgeti, amit a jelölt szépen meg is köszönt „támogatóinak”.

A városi lap szerint van köztük olyan is, akinél még arra sem figyeltek, hogy maroknyi ismerőse között ne legyenek ott Nemesi Pál kampánycsapatának tagjai.

És hogy miért jó ez? Talán azért, mert az emberek általában szeretnek viszonyítási alapként tekinteni a körülöttük élők reakcióira, és ha ezek a „megfelelő irányba” mutatnak pozitív vagy negatív üzeneteket, akkor az befolyásoló erővel bírhat a későbbi, választási döntésre is.