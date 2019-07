A hónap Facebook-bejegyzésében leplezte le a fideszes trollgyárat a keszthelyi ellenzék

A fideszes propagandagyár eddig csak sokak által sejtett, de konkrétan még nem ismert, gondosan titkolt pinceműhelyébe enged bepillantást a keszthelyi Kisvárosunkért Érdekvédelmi Egyesület (KÉVE) Facebookon közzé tett csodálatos trollgyűjteménye.

A KÉVE a Balaton-parti város ellenzéki pártjait és civil szervezeteit fogja össze az őszi önkormányzati választásokra. A Balaton NER-tulajdonba vételének komoly munkálatai közben a Fidesznek minden bizonnyal kiemelten fontos a település vezetésének megtartása. Legalábbis erre utal, hogy egy országos visszhangot is kapott helyi ügyben

egész kamureg-különítményt szabadítottak ellenfeleikre.

A KÉVE szombaton tartott tiltakozó demonstrációt Keszthely utolsó szabadstrandjának fizetős "kutyás élményparkká" való átalakítása ellen. (Az már csak hab a tortán, hogy a csaknem egyhektáros vízparti területet öt évre lényegében ingyen adja át az önkormányzat a létesítményt üzemeltető cégnek.)

A történetről májusban már írt a Népszava, ám a mostani tüntetés leginkább a Pesti Srácok érdeklődését váltotta ki. Az informátorait a hatóságoknak és propagandista kollégáinak is kiszolgáltató tartalomipari segédmunkás, Füssy Angéla indulatos írásban veszi védelmébe a "kutyás társadalom" által várva várt átalakítást – és ezzel még nem is lenne semmi probléma. Simán lehet, hogy tényleg sokan vannak, akik örömmel fürdőznek majd a tóban kedvencükkel. Füssy idéz is számos hozzászólást, amelyek bizonyítják a helyiek mélységes megvetését az "agyhalott ellenzékiekkel" szemben.

"A videó alatti kommentekben jól kiröhögték őket a keszthelyiek."

- írja a diadalittasan.

Ezzel az állítással csupán egy apró gond van: ezek a röhögcsélő és felháborodott lokálpatrióták nem keszthelyiek, nem környékbeliek, de még csak nem is távolabb élők.

Ezek az emberek nem léteznek.

A KÉVE precízen kigyűjtötte az önkormányzati tervek leglelkesebb híveit, illetve az ő legkeményebb bírálóikat, és rákerestek a profilképeikre.

S, hogy-hogy nem, megtalálták őket különböző külföldi portálokon illusztrációként, vagy teljesen más ember arcképeként.

Íme a fideszes trollok változatos forrásokból összekukázott arcképcsarnoka:

"Sziklás László" szép téli fotóján valójában a lényeg a sapka, hiszen egy amerikai, kötött árukkal foglalkozó webshopból kölcsönözték

"Balogh Balázs" szerb oldalról hozta a profilképét. A borítója pedig kutya, hiszen kutyás strand volt a téma.

Vajon tudja-e Ginny Ryan Iowa-i gyermekorvos doktornő, hogy egyébként ő "Lipták Éva"?

Tombor Péter" arca egy stockvideóból néz vissza ránk.

"Patai Eszter" arcának valódi tulajdonosa román, és aligha halott még Keszthelyről

"Kis Zsófia" minden bizonnyal az amerikai egészségügyből ismeri "Lipták Évát".

A KÉVE bejegyzésében hozzáteszik, hogy volt olyan kamuprofil, amelyet jó ideje gondosan építgettek. Több mint kétszáz keszthelyi és környékbeli embert jelöltek be vele. Egy idő sokan már a közös ismerősök miatt is jóváhagyták a jelölést.