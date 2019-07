Bejelentette a Marvel a következő filmjeit

Tegnap éjjel jelentették be a Comic-Conon a Marvel következő filmjeit és sorozatait. Utóbbiak a Disney+ csatorna kínálatába fognak bekerülni.

A Marvel Studios főnöke, Kevin Feigi a következő filmeket jelentette be.

-Black Widow (2020. május 1.) - Film

-The Falcon and the Winter Soldier (2020. ősz) - Sorozat

-The Eternals (2020. november 6.) - Film

-Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (2021. február 12.) - Film

-WandaVision (2021. tavasz) - Sorozat

-Loki (2021. tavasz) - Sorozat

-Doctor Strange in the Multiverse of Madness (2021. május 7.) - Film (Állítólag horror lesz)

-What If...? (2021. nyár) - Sorozat

-Hawkeye (2021. ősz) - Sorozat

-Thor: Love and Thunder (2021. november 5.) - Film

Kevin Feigi ezen felül bejelentett több olyan produkciót is, amely még nem rendelkezik dátummal. Ilyen A galaxis őrzői vol. 3., a Fekete Párduc 2. és a Marvel Kapitány 2 is, de emellett két másik bombasztikus címet jelentett be: a Fantasztikus Négyest és a Mutánsokat.

Mint ismert: Tavasszal ment végbe a Disney és a Fox egyesülése, amelynek révén az X-men jogai is a Marvelhez került.

Kevin Feigi hozzátette, hogy hamarosan egy régi történetet is leporol a Marvel, ugyanis, hamarosan elkezdik a Penge film előkészületeit, amelynek a főszereplője már nem Wesley Snipes lesz, hanem a kétszeres Oscar-díjas (Holdfény, Zöld Könyv) színész, Mahershala Ali.