Itt az orosz Csernobil-sorozat előzetese

A Trónok Harca farvizén evezett be és ebből gondolom, hogy még az HBO sem számított rá, hogy ekkora érdeklődésre tarthat számot a Csernobil. Pedig az öt részes minisorozat már az első két epizód után az élre tört, és a befejező részt követően is 9,6-os értékelést kapott az IMDB-n, beelőzve ezzel olyan TV-s legendákat, mint az Elit Alakulat, a Drót vagy épp a GOT.