„Ria, Ria, Hungária”: rátámadtak a Honvéd-szurkolókra a románok, de megvédték magukat

Petárdák robbantak és hangosan zúgott a „Ria, Ria, Hungária” a romániai Craiova belvárosában szerda éjjel, ahol ma játszik Európa-liga selejtezőt a Budapest Honvéd és a helyi csapat.

A csakfoci.hu a román sajtó nyomán arról írt, hogy verekedés tört ki a szurkolók között, a csendőrség pedig nagy erőkkel vonult ki rendet teremteni. Történtek előállítások is, de eddig úgy tűnik, csak románokat vittek be, és ők voltak azok is, akik rá akartak támadni a magyarokra.

A balhéról készült egy rossz minőségű felvétel is, amiben a szurkolók üvöltözése, magyar nyelvű káromkodása és egy durranás hallatszik:

Egy másik videón is ugyanez a jelenet lehet látható, a magyarok itt már csendőrökkel vegyülve állnak:

A Nemzeti Sport azt írja, a körülbelül hatvan kispesti drukkert sörösüvegekkel és kövekkel dobáltak meg a román szurkolók a belvárosban, az egyik pesti fanatikus a fején sérült meg, mert eltalálta egy sörösüveg, de szerencsére nagy baja nem esett. Nagyjából tizenöt román támadta meg a magyarokat, de a rendőrség közbelépett, így az igazán nagy csetepaté elmaradt.

A hazai drukkerek a magyar csapat ellen is „támadást” indítottak, ugyanis a szálloda előtt, ahol a Honvéd szállt meg, több hanggránátot is robbantottak hajnali fél háromkor, de szerencsére csak néhányan riadtak fel a hangzavarra - teszik hozzá.

A Craiova előző héten járt nálunk, akkor 0-0-át játszott a Honvéddel, a visszavágó ma este 18:15-kor kezdődik, tét a továbbjutás.