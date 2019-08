Házkutatást tartottak az FBI volt vezetőjénél

Házkutatást tartottak James Comey, a Szövetségi Nyomozó Iroda volt igazgatója lakásán csütörtökre virradó éjjel, titkosított és Comey által korábban kiszivárogtatott dokumentumok is előkerültek.

Az igazságügyi minisztérium azonban nem indít pert a volt FBI-igazgató ellen a titkosított dokumentumok kiszivárogtatása miatt - a Fox televízió értesülései szerint. James Comey 2017 tavaszán történt elbocsátása előtt feljegyzéseket készített a Donald Trump elnökkel folytatott beszélgetéseiről, majd ezeket a dokumentumokat kiszivárogtatás céljából odaadta Daniel Richmannak, a Columbia Egyetem jogászprofesszorának, aki jelenleg az ügyvédje is. Richman a feljegyzéseket továbbította a The New York Times című lapnak.



Az FBI csak ezek után titkosította a feljegyzéseket, Comey ezért ússza meg az eljárást. Az FBI volt vezetője akkor azt remélte, hogy a szivárogtatás miatt különleges ügyészt neveznek ki annak vizsgálatára, hogy az elnök akadályozta-e az igazságszolgáltatást, ez esetben az FBI munkáját az Oroszország 2016-os választásokban játszott szerepével kapcsolatban.

(MTI)