Bödőcs is felbukkan az új magyar szocialista vámpírfilmben

DRAKULICS ELVTÁRS - OKTÓBER 31-TŐL A MOZIKBAN! A vámpírok köztünk járnak! De aggodalomra semmi ok: a kémelhárítás tagjai már a nyomukban vannak, és a szokásos eszközökön kívül akár fokhagymát is bevetnek. 70-es évek, Magyarország. A kubai forradalmat is megjárt Fábián elvtárs (Nagy Zsolt) hazalátogat, hogy megnyisson egy nagyszabású véradó mozgalmat, de valami nagyon nem stimmel vele.