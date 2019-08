Megszűnt a fegyverkezést korlátozó amerikai-orosz megállapodás, a többség Moszkvát hibáztatja

A britek és a lengyelek Oroszországot, Kína pedig Washingtont hibáztatja, amiért az Egyesült Államok felmondta az 1987-ben megkötött, közepes és rövid hatótávolságú nukleáris eszközök felszámolásáról szóló szerződést. Amerika korábban azzal indokolta kilépését az egyezményből, hogy Moszkva folyamatosan megsérti azt.

Nagy-Britannia szerint is Oroszországot terheli a felelősség közepes és rövid hatótávolságú nukleáris eszközök felszámolásáról szóló szerződés, az úgynevezett INF pénteki megszűnéséért.

"Oroszország okozta az INF-szerződés összeomlását azzal, hogy titokban a megállapodást sértő rakétarendszert fejlesztett és telepített, amely képes az európai országok fővárosait elérni"

- írta a brit külügyminiszter a Twitteren. Dominic Raab hozzátette, az oroszok szabályokon nyugvó nemzetközi rendszer iránti megvetése fenyegeti az európai biztonságot.

Dominic Raab flickr.com

Hasonló a lengyel álláspont is

A lengyel külügyminisztérium állásfoglalásában szintén úgy fogalmazott, hogy Oroszország tehető teljes mértékben felelőssé azért, hogy az Egyesült Államok pénteken hivatalosan kilépett a megállapodásból.

"Oroszország nem hagyott más választást az Egyesült Államok számára azzal, hogy nem volt hajlandó visszatérni az INF rendelkezéseinek betartásához"

- hangsúlyozta Twitter-oldalán a lengyel külügy.

A NATO pénteki nyilatkozatában szintén kizárólag Oroszországot tette felelőssé a szerződés hatályának megszűnéséért, de korábban a cseh külügy is hasonlóan nyilatkozott. Moszkva az amerikai állítást és a bírálatokat is határozottan visszautasította. Az orosz elnök azt javasolta, hogy a szerződés megszűnése után Oroszországhoz hasonlóan az Egyesült Államok és a NATO többi tagországa jelentsen be moratóriumot a közepes hatótávolságú nukleáris fegyverek telepítésére.

Kína máshogy látja

"Kína sajnálatát fejezi ki azzal kapcsolatban, hogy az amerikai fél - a nemzetközi közösség véleményét figyelmen kívül hagyva - kilépett a megállapodásból. Határozottan ellenezzük az ilyen lépéseket (.) és felszólítjuk az Egyesült Államokat, hogy nagyhatalomként tartsa magát a kötelezettségeihez, tanúsítson önmérsékletet, ne okozzon nemzetbiztonsági károkat más országoknak"

- jelentette ki a kínai külügyminisztérium szóvivője, aki szerint az Egyesült Államok kötelezettségeit megszegve tenne szert stratégiai erőfölényre.

Ronald Reagan és Mihail Gorbacsov aláírja az INF-szerződést 1987-ben Wikipedia



Az európai állásponttól merőben eltérő kínai vélemény szerint az amerikai döntés tönkreteszi az erőegyensúlyt a világban.

Az Egyesült Államok fél éve jelentette be, hogy kilép az 1987-ben aláírt, közepes és rövid hatótávolságú nukleáris eszközök felszámolásáról szóló szerződésből, mert Moszkva megsérti azt. Az amerikai vezetés többször is javasolta hasonló szerződés megkötését Kínával, de Peking nem vett tudomást ezekről a felhívásokról.

(MTI)