Jobbik: A közvagyon elherdálása helyett fontos beruházásokra volna szükség

A Jobbik és a Jobbik IT figyelemfelkeltő akciót tartott a pénteki nap folyamán az M7-es autópálya kiszélesítésének érdekében. A jobboldali párt részéről Varga-Damm Andrea és Keresztesy Gergő tartott sajtótájékoztatón.

A Jobbik IT elnöke, Keresztesy Gergő elmondta, hogy az elmúlt években a kormányzat is tehetett volna intézkedéseket annak érdekében, hogy a jelentős túlterheltséggel rendelkező M7-es autópályát tehermentesítse azzal, hogy kiszélesítik. Azonban a kormányzat továbbra is inkább a felesleges látványberuházásokra szeret erőforrásokat biztosítani.

Keresztesy kiemelte, hogy

"ha az elmúlt évekre tekintünk vissza, akkor a magyar kormány 130 milliárd forintot költött propagandára. Vagy, ha hozzátesszük, hogy a miniszterelnök várba való költöztetése 18 milliárd forintba került, miközben egyre több fiatal és család súlyos lakhatási problémákkal küszködik, akkor egy jelentős, 150 milliárd forintos közvagyon elherdálásról beszélhetünk".

A Jobbik IT elnöke emlékeztetett: Az M7-es autópálya kiszélesítését több alkalommal is megígérte már a kormányzat. De a választás után már nem is foglalkoztak a témával.

"A Jobbik és a Jobbik IT továbbra is küzdeni fog azért, hogy ez a terv megvalósuljon."

A Jobbik országgyűlési képviselője, Varga-Damm Andrea megjegyezte, hogy az M7-esen a fővárosból kifelé és Budapest irányába is "iszonyú" a közlekedésterhelés, az autópályán péntek déltől rendkívül lassú a forgalom a Balaton felé.

A sztráda kiszélesítését gyakorlatilag egy évtizede ígéri a kormány

- tette hozzá.

A Jobbik képviselője szerint az autópálya kiszélesítését együtt kellene megvalósítani a busz- és vonatközlekedés fejlesztésével. Keresztesy Gergő még azt is hozzátette: a legnagyobb baj az, hogy MÁV a szolgáltatás árában és minőségében sem tud igazi alternatívát nyújtani az embereknek.

Lapunk megkérdezte Varga-Damm Andreát, hogy mi a véleménye arról, hogy Dunaújvárosban egy magát közvélemény-kutatónak kiadó cég, azzal riogatja a város lakosságát, hogyha az ellenzék közös jelöltjét Pintér Tamást választják meg, akkor migránsokat fog betelepíteni a városba.

Varga-Damm Andrea úgy fogalmazott, hogy

"az álhírterjesztés a gyengeség jele. Azért hazudoznak, mert félnek és gyengék. Sajnos nemcsak hazánkban óriási probléma a "fake news" jelenség, hanem Európában is, amely ellen minden eszközzel küzdeni kell"

- tette hozzá a jobboldali párt képviselője.