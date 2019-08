Tisztázódott: a törlesztés szüneteltetése alatt nem kell fizetni a babaváró kezességvállalási díját sem

Az elmúlt napokban több érdekes információ kapott szárnyra a közösségi oldalak babavárós csoportjaiban: több banknál ugyanis úgy tájékoztatták az igénylőket, hogy a kezességvállalási díjat akkor is fizetni kell, ha a törlesztés szüneteltetve van. Bár az illetékes minisztérium korábban tisztázta a kérdést, most a pénzintézetek is választ adtak a bizonytalanságra.

Egyre-másra érkeztek a kommentek egy bejegyzés alá az egyik legnagyobb babavárós csoportban, ahol arról írnak: több bank is úgy tájékoztatta az ügyfeleket, hogy a gyermek születése utáni 3 éves törlesztési szüneteltetés alatt is fizetni kell az éves 0,5 százalékos kezességvállalási díjat.

A kezességvállalási díj fizetésével kapcsolatos kérdés a Bank360-hoz is érkezett a napokban. Bár a szakportál már korábban eloszlatta az erre vonatkozó tévhiteket az Emberi Erőforrások Minisztériumától származó hivatalos információk segítségével, most a bankokhoz fordultak azzal a kérdéssel: kell-e az ügyfélnek kezességvállalási díjat fizetnie babaváró hitel esetén a gyermekek születése utáni 3 évben, a hitel törlesztés szüneteltetése alatt?

A babaváró hitel rendelete a kezességvállalási díj fizetésével kapcsolatban kitér

a kezességvállalási díj mértékére (az éves fennálló kötelezettség 0,5 százaléka egy évben),

arra, hogy a kezességvállalási díjat havonta kell megfizetni,

arra, hogy a törlesztőrészlet havi összege a kamattámogatás időszaka alatt a kezességvállalási díjjal együtt nem haladhatja meg az 50 000 forintot

és arra, hogy a jogosulatlanul igénybe vett babaváró támogatást és a meg nem fizetett kezességvállalási díjat késedelmi kamattal növelt összegben kell megfizetni.

Arról tehát nincs egyértelműen szó a rendeletben, hogy mi lesz a kezességvállalási díj sorsa akkor, amikor az ügyfél kérné a gyermekek születése utáni hároméves törlesztési szüneteltetést.

A bizonytalanság miatt a Bank360 még május végén kérte az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) állásfoglalását, amelyet meg is kapott. Az Emmi azt közölte:

a kezességvállalási díj a havi törlesztőrészlethez kapcsolódóan fizetendő, így szüneteltetés idején a díjat sem kell fizetni.

Ekkor úgy tűnt, minden tisztázódott a kezességvállalási díj körül.

Ugyanakkor július végére több forrásból is úgy értesült a Bank360, hogy az ügyfeleket a bankok pontatlanul tájékoztatják a kezességvállalási díjjal kapcsolatban és azt mondják, a szüneteltetés során is kell fizetni. Azok a gyanútlan ügyfelek, akik nem szeretnének fizetni, elkezdenek olyan pénzintézetet keresni, ahol nem kell kifizetni ezt a díjat.

A tévhit kapcsán a Bank360 megkereste a babavárót kínáló bankokat:

minden pénzintézet úgy tájékoztatta a szakportált, hogy nem kell fizetni a szüneteltetés alatt kezességvállalási díjat.

A portál úgy véli, a félreértésnek több oka lehet:

Volt olyan pénzintézet, amely arról beszélt nekik, hogy nehéz az igénylési roham miatt egyébként is túlterhelt ügyintézőknek több tucat termék mellett egy ilyen bonyolult hitel minden részletével tisztában lenni. Ebből az okból kifolyólag az ügyintézők is tévedhetnek és akaratukon kívül adhatnak pontatlan információkat. Azt tanácsolják, hogy az igénylők is alaposan ismerkedjenek a rendelet szövegével, a termék részleteivel egy kalkulátor segítségével, vagy kérjék szakértők segítségét. Tévedhetnek az igénylők is. Több banknál ugyanis akciósan visszatérítik a kezességvállalási díjat, ha bankszámlát is igényelnek az ügyfelek a hitel mellé. Ez megzavarhatja az igénylőket és azt gondolhatják, hogy a díjat a szüneteltetés idején is fizetniük kell.

A Bank360 információja, az Emmi állásfoglalása és a bankok válasza alapján is kijelenthető, hogy