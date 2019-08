Bereczki Miklós: bebizonyítjuk, hogy jobban tudjuk vezetni Soroksárt

Bereczki Miklósnak jutott a feladat, hogy Budapest legegyedibb kerületében, Soroksáron vezesse győzelemre az ellenzéket a helyi civilek mögé bújt Fidesszel szemben. Az ellenzéki pártok rendszerváltásra készülnek, fejlődő pályára állítanák a várost, de interjúnkból az is kiderül, hogy miért készült közös fotó Karácsony Gergellyel, és mit gondol a polgármesterjelölt a baloldali pártokkal való összefogásról.

"A kormány a kisemberrel elbánik, a sokgyerekes családokat ki meri lakoltatni, de ha az emberek össze tudnak fogni, és egységet mutatnak, és ha ez az összefogás egy valódi politikai erőként manifesztálódik, akkor a Fidesz sem meri majd a központi források visszatartásával ellehetetleníteni az önkormányzatokat" - Bereczki Miklós.

Az összellenzéki megállapodás kihirdetése után a Jobbik közölte, Soroksárra fókuszál. Ehhez nyilván jó ajánlólevél, hogy Ön volt az első olyan politikus, aki jobbikos színekben átlépte egy budapesti önkormányzati választáson a 20 százalékos határt, nem mellesleg, pont itt a XXIII. kerületben.

Sőt, azóta túl vagyunk egy országgyűlési választáson is, ahol ismét Soroksár hozta a legjobb jobbikos budapesti eredményt. Egyébként most is pozitívan várjuk az önkormányzati választásokat, hiszen a városban eddig mindig legyőzte az ellenzék a Fideszt.

Ugyanakkor ismerünk olyan kerületet, ahol már azt hittük, megegyeztek a pártok, aztán történtek komoly személyi változások.

Biztos olvasta az Origo cikkét... Megnyugtatok mindenkit, Soroksáron teljes mértékű az együttműködés. Hat párt egyezségéről van szó, amit már alá is írtak a felek. Bajtársi, baráti a hangulat, a tárgyalások konstruktív légkörben zajlottak. Mindannyian győzni akarunk, és mindent megteszünk a győzelem érdekében.

Miben állapodtak meg? Ismertek az egyéni jelöltek, kész a kompenzációs lista?

A polgármesterjelölt személye mellett egyrészt megállapodtunk a 8 egyéni választókörzet képviselőjelöltjeiben - a Jobbik 4 képviselőt jelölhet, egyet-egyet pedig az LMP, a DK, az MSZP valamint a Momentum -, másrészt a kompenzációs lista sorrendjében is, amit a Jobbik a vezet, a DK a második, a Momentum a harmadik, az MSZP pedig a negyedik.

Soroksár Budapest egyik legegyedibb kerülete, mi kell ahhoz, hogy győzzön itt az ellenzék?

Általánosságban itt is ugyanaz az ellenzéki siker receptje, mint más körzetekben: a mozgósítás, a magas részvétel. A korábbi választási adatokból egyértelműen látszik, hogy az ellenzéki szavazatok itt is többségben vannak. Soroksáron 43 százalékot ért el a Fidesz a májusi EP-választásokon, és 57-et az ellenzék, még alacsonyabb részvétel mellett is. A 2018-as országgyűlési választásokon pedig 60-40 százalék (4515 Fidesz-KDNP, 6910 ellenzéki, amiből 2400 jobbikos szavazó, körülbelül 60 százalékos részvétel mellett – a szerk.) volt az ellenzéki szavazatok aránya. Akkor az Együtt színeiben induló Szabó Szabolcs nyert Németh Szilárddal szemben, megismételve a négy évvel korábbi sikerét. Gyakorlatilag, itt már 5 éve a pártos ellenzék nyeri a választásokat.

Az önkormányzati választásokon a helyi civil szervezetek domináltak eddig, jellemző, hogy a Fidesz még a 2010-es fülkeforradalom idején sem tudott itt önálló polgármesterjelöltet állítani. Ilyen szempontból ez egy ellenzéki érzelmű kerület,

ugyanakkor a helyzet most mégis úgy áll, ha a pártoknak nem sikerül mozgósítania az ellenzéki szavazókat, akkor a Fidesz átveszi a város vezetését ténylegesen is.

Ellenzéki érzelmű a kerület, az ellenzéki pártok mégis ellenzékből indulnak. Ez hogy lehet?

Soroksáron a civil, elviekben pártoktól független politizálásnak nagy hagyományai vannak. Két, magát függetlenként definiáló szervezet adja a jelenlegi polgármestert, és az egyik alpolgármestert (a másik alpolgármester a fideszes Orbán Gyöngyi – a szerk). Az Itthon Vagyunk Egyesület (IVE) ősszel polgármesterjelöltként indítja Weinmann Antal jelenlegi alpolgármestert, míg a Soroksári Civil Szervezetek és Személyek Egyesülete (SCE), amelyet a még regnáló Geiger Ferenc hozott létre, azt a Bese Ferencet jelöli a pozícióra, aki mögé nyíltan beállt a Fidesz is.

Erre mondom azt, hogy nem lehetsz független a pártpolitikától egy olyan kerületben, ahol „civil” jelölt saját újságjában Kubatov Gábor egyoldalas interjút ad.

Amennyiben?

Az elmúlt öt évben a helyi civilszervezeteket gyakorlatilag bekebelezte a Fidesz. Az „álcivil” Beséék esetében ezt már nem is titkolják. Az IVE pedig ugyan próbál függetlennek tűnni, de róluk meg nem gondolom, hogy változásokat tudnának elérni, hiszen az Egyesület tagjai a kezdetektől ott vannak a helyi politika irányításában.

Soroksáron tehát három jelölt bonyolítja a helyzetet. Mit jelent ez a számok nyelvén?

Három fix szavazóbázis rajzolódik ki a nagyjából 18 ezer választópolgár között. Az egyik tömböt a kormánypártiak teszik ki, ez körülbelül 2500-3000 fős jól mozgósítható tábort jelent. Rajtuk kívül van egy összetartó sváb közösség, mindenestül nagyjából 3000-3500, szintén fegyelmezett szavazóval. Viszont egyik bázisnak nincs utánpótlása, a plafont tehát számukra - együttesen - a 6500-7000 szavazat jelenti. A többi szavazópolgár többségében az elmúlt 5-10 évben betelepülők, vagy épp az apolitikusok közül kerül ki, viszont ők többnyire az ellenzéki táborba sorolhatók. Ez a tendencia megmutatkozik a részvételi adatokban és a választási eredményekben is.

S amíg korábban az ellenzéki szavazatok megoszlottak a pártok között, most ezek egy irányba mutatnak majd.

De még egyszer megismétlem, a siker kulcsa a mozgósítás, hogy a jelöltek, a kampánystábok bekopogtassanak a választók otthonaiba, és a választók szemébe nézzenek.

Okés, eljutottunk a bekopogtatásig, de remélhetőleg Soroksáron sem az az egyetlen üzenete az ellenzéknek, hogy váltsuk le Fideszt. A valódi változáshoz ennél minden bizonnyal több kell.

Soroksár majd 25 éve vált le Pesterzsébetről és lett önálló kerület.

Az elmúlt majd negyedévszázadban egy-két helyi vezette a várost, ám nemhogy fejlődött volna a kerület az irányításuk alatt, hanem ami akkor megvolt, az az is leamortizálódott, elavult vagy épp megszűnt működni.

Nincsenek közszolgáltatások, nincsen megfelelő tömegközlekedés, nincsen széleskörű egészségügyi ellátás, ami van, az ugyan jól működik, de kevés orvossal. Nincsenek nyilvános vécék, nincsen egy bolt, ahol a központban bevásárolhatnának az emberek, az utolsót is megszüntették, nincsen közösségi élet, földes utcák viszont vannak. Gyakorlatilag megrekedt a kerület, Soroksár megállt a fejlődésben.

A mi üzenetünk tehát kettős, egyrészt ne engedjük át teljes körűen a várost a Fidesznek, másrészt teremtsük meg együtt azokat a feltételeket, amelyekkel valóban élhetővé és modernné válik Soroksár.

A Facebook-oldalára feltöltött videóban az egyik szülő arra panaszkodik, hogy a városközpontban lévő, a Városháza melletti játszótéren drogosok által eldobott injekciós tűket találni. Csak kívülállóként lep meg, hogy Soroksár ilyen problémákkal is küzd?

Sajnos, valóban találtak már itt injekciós tűket, de a Városházától nem messze például illegálisan tettek le hulladékot. Saját példát is tudok mondani, az előző választási kampányban a térfigyelőkamera alatt rongálták meg az autómat. Indult ugyan nyomozás, de az eredményét azóta is várom. Ez az áldatlan állapot nem feltétlenül az itt szolgáló rendőrök, közterület-felügyelők hibája, ez egy generális probléma. Ahogy mondani szokás, a fejétől bűzlik a hal, amilyen egy település vezetése, úgy működnek az alárendelt szervezeti egységek is.

Ezek mondjuk egyértelmű, látványos problémák. De vajon lehetséges tematizálni a soroksári közbeszédet?

A kormányzati propaganda hatása persze itt is erősen érezhető, de igyekszünk megszólítani a kormánypárti szavazókat is, hiszen értük is dolgozunk. A civilszervezetek szimpatizánsai viszont nagyon sok esetben annyival intézik el a dolgot, hogy semmi nem számít, csak hogy a polgármester tősgyökeres soroksári legyen. Nem baj, ha nincs programja, ha évek óta részese a döntési mechanizmusnak, és leszerepelt, és nem baj az sem, ha az ország egyik leggazdagabb településvezetőjének tartják.

Faramuci helyzet: nem a hozzáértés és tenni akarás számít elsősorban, hanem a származás.

Ezért paktált le a Fidesz Bese Ferencékkel, a kormánypárt megértette, ez egy működő modell arra, hogy még jobban ki lehessen terjeszteni a befolyásukat a kerületre.

És ezt a paktumot az sem árnyékolja be, hogy Fidesz-KDNP a parlamentben leszavazta azt a költségvetési javaslatot, amelyet Sneider Tamás közreműködésével nyújtott be, és amely a soroksári közösségi közlekedés fejlesztésére vonatkozott?

Ezt sajnos minden évben megteszik. De van ezzel kapcsolatban egy sokkal szomorúbb példám is, mégpedig a rendőrkapitányság ügye. Mindenki emlékszik még a soroksári futónő 2013-as meggyilkolására, a tragédia után ismét időről-időre felmerült az igény a kerületi rendőrkapitányságra. A Jobbik is több, ez irányú javaslatot nyújtott be a törvényhozás elé, mindhiába.

Erre az országgyűlési választás hajrájában, 2017 decemberében nagy csinnadrattával bejelentették, hogy Németh Szilárd „közbenjárásával” a Belügyminisztérium elkülönített erre a célra 1 milliárd forintot. Azonban eddig egy kapavágás sem történt a leendő rendőrkapitányság területén.

És nem vagyok abban biztos, hogy a mostani kampányban nem fog előállni ugyanez a garnitúra ugyanezzel az ígérettel, miközben egy csomó pénzt már így is elköltöttek a tervezésre és az ingatlanvásárlásra.

A programjában útfelújítások, csatornázások is szerepelnek. Van erre fedezet a XXIII. kerületi büdzsében?

Soroksár Budapest déli kapuja, mind az M5-ös, mind az M0-s déli részeit érinti, és a főváros legnagyobb területű kerülete nagyon jó lehetőséget kínál a nagyobb cégek beruházásai számára is. Igaz, ezt sok cég már eddig is kihasználta, logisztikai központja van itt például a Waberer’s-nek, az Auchannek, Tesconak, IKEA-nak, és ezek a vállalatok jelentős mértékű iparűzési adót fizetnek be. Soroksár tehát pozitív költségvetési mérleggel rendelkezik.

Számításaink szerint tehát lenne pénz a kerület rendbetételére és modernizálására, valamiért ez láthatólag eddig mégsem történt meg.

Egyébként polgármesterként alkalmazni fogok egyfajta civilkontrollt. Ugyan mi tudjuk, hogy tiszta a kezünk, de az nem baj, ha minden soroksári is látja ezt, nemcsak mi.

Szintén az egyedi soroksári viszonyokra példa Rékasi Károly felbukkanása is? A színész ugyan független képviselőjelöltként indul, viszont a Geiger-Bese páros-féle civilszervezet színeiben, ami mögött pedig ott áll a Fidesz, miközben Rékasi fiát a hatalom azért rabosította, mert a kormány ellen demonstrált.

Rékasi Károly munkásságát tisztelem, de furán hangzik, hogy ő pártfüggetlen politizálásról beszél, egy olyan szervezettel a háta mögött, amelynek a polgármesterjelöltjét nyíltan támogatja a Fidesz. Biztos vagyok abban, hogy a tenni akarás motiválta, de szerintem nem tudja, mihez adta a nevét.

Legutóbb a 49-es villamoson egy „lendületes beszélgetésről” távozva közösen fotózkodott Karácsony Gergellyel. Ez azért is vethet fel kérdéseket, mert a Jobbik nem támogatja aktívan az ellenzéki főpolgármester-jelöltet.

Amióta politikával foglalkozom, mindig is az ellenzéki együttműködés híve voltam. Szerintem a jelenlegi választási rendszerben ez az egyetlen esély arra, hogy a NER-t legyőzzük. Ezt el kell fogadni! Ahogy annak idején Vona Gábor is mondta, elég a szekértáborokból, hidat kell építeni. Tényleg akkor tudunk eredményeket elérni, ha összefogunk egy közös cél érdekében, ami, hangsúlyozom, nem merülhet ki pusztán annyiban, hogy győzzük le a Fideszt. Az csak az első lépés, mert ezután együtt kell felépítenünk egy erős belső gazdaságra és egy kevésbe centralizált alapokra épülő országot

Egyébként régóta vannak személyes jó kapcsolataim az ellenzéki, baloldali, liberális pártokkal, annak ellenére, hogy nemzeti érzelmű vagyok.

Az, hogy mi most összefogtunk, az a választók akarata volt. Nagyon sok kritikát kaptunk amiatt, hogy 2018-ban az összefogás hiánya okozta a kétharmadot. De én ennél is tovább megyek, ha akkor összefogunk, lehet, most nincs Fidesz-kormány.

Ezt megértették az ellenzéki pártok, így most a választókon a sor, hogy ősszel elmenjenek szavazni a változás érdekében.

Karácsony Gergelyre visszatérve. A központi kampánycsapatának egyeztetésein veszek részt személyesen, ahol szerintem nagyon lendületes, előremutató és profi a hozzáállás.

Azért tettem ki ezt a fotót, mert bár azelőtt nem ismertem Karácsony Gergelyt, de az utóbbi időszakban megtapasztalhattam, hogy milyen ember, hogy mit szeretne, és ez nekem abszolút szimpatikus.

A ballib oldalhoz való hozzáállása egy generációs kérdés?

A saját példámnál maradva, 2006-ban én is kint voltam a tüntetéseken. Akkor azért, mert a Gyurcsány-kormány politikájával nem értettem egyet, most pedig a Fideszével nem. Azt gondolom, hogy ez egy demokráciában teljesen rendben van. Nem hiszem, hogy ez feltétlenül generációs kérdés. Egy politikusnak a személyes tragédiáit, sérelmeit félre kell tudnia tenni.

Egy politikus, vagy esetleg egy államférfi, nem engedheti meg magának azt, hogy a személyes kis szubjektív valóságában létezzen, hanem az ő általa képviselt közösség, vagy ország érdekében kell meghozni a szükséges döntéseket.

A magyar belpolitikában most is nagy hangsúlyt fektetnek Budapestre. A valóságban mennyire fontos, hogy az ellenzék elhozza a fővárost a Fidesztől?

Szerintem ez a kulcskérdés, ha 2022-ben kormányváltást akarunk. A nagyvárosok szoktak politikai változásokat generálni, ez a világon mindenhol így zajlik. Ha Budapesten összejön a többség, akkor azzal egy komoly hídfőállást sikerülne felépíteni a kormányzattal szemben. De van egy másik fontos szempont is. Az ellenzék megmutathatná, hogy lehet jobban vezetni a fővárost annál, mint ahogy azt a Fidesz csinálja. Nem muszáj annyi látvány projektet felhúzni, lehet az emberek érdekében is beruházásokat megvalósítani, nem pedig csak például kívülről kifesteni a kórházakat. De lehetősége lesz az ellenzéknek leráznia magáról azokat az előítéleteket is, amiket az elmúlt 20-25 évben, joggal, vagy jogtalanul a baloldali pártokra aggattak. Igen, követtek el hibákat, de tanultak belőle.

Én azt látom a baloldali pártokon, hogy elismerik a múlt hibáit, de javítani akarnak rajta.

A Fidesszel kapcsolatban viszont csak gőgöt és arroganciát tapasztalni, az önmagukkal való szembenézésnek eddig nyoma sincs. Talán mert most nincsenek is rákényszerítve erre. Pedig ezen a szembenézésen átment a Jobbik is, ezért is valósulhatott meg ez az együttműködés.

Sokak szerint az őszi választás csak szimbolikus, hiszen az önkormányzatiságot a Fidesz kiürítette, Tarlós Istvánnak is csak annyi hatalma van, hogy pénzért kuncsorog a kormánynál, mondjuk a hármas metróra. Mennyit tud adni ebben a helyzetben egy ellenzéki vezetésű Budapest, illetve egy ellenzéki vezetésű Soroksár?

Hála Istennek, az Unió még nem zárta ki hazánkat a támogatásokból, és még elérhetőek olyan programok, amelyek forrásokat biztosítanak az önkormányzatoknak. A Fidesz, bár nagyon agresszíven kommunikál, a látszatra azonban odafigyel.

A kormány a kisemberrel elbánik, a sokgyerekes családokat ki meri lakoltatni, de ha az emberek össze tudnak fogni, és egységet mutatnak, és ha ez az összefogás egy valódi politikai erőként manifesztálódik, akkor a Fidesz sem meri majd a központi források visszatartásával ellehetetleníteni az önkormányzatokat.

Kilakoltatás élőben - hajnalban érkeztek a rendőrök Kedd hajnalban kilakoltatás kezdődött Soroksáron. Az N1TV élő videójából látható volt, hogy jelentős rendőri készültség mellett vették el otthonát egy nőtől. Az asszony a Merkantil bankkal volt szerződésben, mígnem hónap elején tájékoztatták arról, hogy 25-én hajnalban kilakoltatják. A bírósági végrehajtó által küldött levélben előre jelezték, hogy kérvényezték a XX-XXIII.

Az a politikai hatalom, amit meg tudunk ősszel szerezni, a garancia arra, hogy nem lesznek működésképtelenek az ellenzéki vezetésű önkormányzatok, és be fogjuk bizonyítani, hogy jobban tudjuk vezetni a városunkat, mint az eddigi, a kormány által támogatott vezetés.