Bíróság engedélyezte, hogy egy illegális bevándorlókkal teli hajó olasz vizekre lépjen

Róma városának közigazgatási bírósága Matteo Salvini belügyminiszter vonatkozó tilalma ellenére szerdán engedélyezte a Proactiva Open Arms spanyol civilszervezet hajójának, hogy 147 illegális bevándorlóval a fedélzetén olasz területi vizekre lépjen – írja az MTI.

A szervezet szerint a két hete kikötési engedélyre várt hajó most elindult Lampedusa szigete felé. A kikötési engedély azonban továbbra is Salvini döntésétől függ.

A törvényszék ítéletének indoklásában - orvosszakértői és pszichológiai véleményekre hivatkozva - megállapította, hogy a nemzetközi tengerjogi szabályozásba ütközött a belügyminiszter korábbi rendelkezése.

Salvini bejelentette, hogy fellebbez a törvényszék döntése ellen, s ismét megtiltja a hajónak, hogy egyáltalán olasz területi vizekre lépjen.

Giuseppe Conte olasz kormányfő korábban felszólította a Salvini vezette belügyminisztériumot, hogy legalább a gyerekeket engedjék le a fedélzetről. A tárca egyébként a nap folyamán engedélyt adott, hogy egy, a spanyol NGO hajójára felvett négyfős migránscsalád partra szállhasson Olaszországban.

A szigorú bevándorlási politikát folytató Salvini olasz sajtójelentések szerint hevesen bírálta - mint fogalmazott - „egyesek jól átgondolt stratégiáját”, amellyel Olaszországot kényszerítenék, hogy ismét nyissa meg kikötőit a civilszervezek hajói előtt. Hangsúlyozta: szembe fog szállni azzal, hogy az Open Arms hajója Olaszországban kiköthessen.

„Nem akarok az embercsempészek bűntársa lenni”

- idézte az olasz sajtó Salvinit.

A Proactiva Open Arms kedden a Twitteren azt írta, hogy minden nappal nehezebb a fedélzeten tartózkodók helyzete.

A Földközi-tengeren vesztegel az SOS Méditerranée és az Orvosok Határok Nélkül (MSF) nevű civil szervezetek Ocean Viking nevű hajója is 356 migránssal a fedélzetén.

Salvini azt javasolta Richard Gere-nek, hogy a villáiba fogadja be az illegális bevándorlókat Matteo Salvini, az olasz Liga kormánypárt elnöke tudtára adta Richard Gere amerikai színésznek, hogyan tudna valójában segíteni az Open Arms nevű hajón lévő illegális bevándorlóknak, akiket Afrika partjainál mentettek ki, majd Olaszország felé vették velük az irányt.

A szervezetek felszólították Máltát és Olaszországot, hogy keressenek kikötőt a hajónak, amely több mint száz gyereket és kiskorút szállít. Matteo Salvini a nap folyamán azt mondta: az Open Arms vigye Spanyolországba, az Ocean Viking pedig Tripoliba vigye a migránsokat.

Salvini korábban többször is arról beszélt, hogy a civil szervezetek kapcsolatban állhatnak az emberkereskedőkkel, akik lélekvesztőkön indítják útnak az illegális bevándorlókat. Messzire azonban nem jutnak az afrikai partoktól, többnyire a civil szervezetek mentik ki őket, majd arra hivatkozva, hogy Afrikában nincs biztonságos kikötő, egyenesen Európa felé veszik az irányt, általában az olasz kikötőket célozva meg. Salviniék szerint a civil szervezetek tevékenysége még ösztönzi is a migrációt, mert annak reményében, hogy majd úgyis Európába szállítják őket, sokan, akár az életük kockáztatásával is útnak indulnak a Földközi-tengeren.