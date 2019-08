Ismeretlen külföldiek nevére küldtek választási értesítőt Újpesten, a jegyző feljelentette az ügyet nyilvánosságra hozó idős hölgyet

Hat, nevük alapján feltehetően közel-keleti származású választópolgárnak küldött értesítőt a nemzeti Választási Iroda egy újpesti társasházba. A probléma csupán az, hogy a lakás tulajdonosának fogalma sincs róla, kik ezek az emberek.

A különböző újpesti Facebook-csoportokban napok óta futótűzként terjed egy bejegyzés, mely szerint az egyik Nyár utcai társasház lépcsőházában az egyik lakó talált hat darab, nevük alapján feltehetően arab személyek részére kiállított választási értesítőt. A címzetteket nyilván a postás sem tudta hova tenni, így azt a postaládák mellé tette.

A helyi jobbikosok utána jártak az ügynek, s pénteki Facebook-bejegyzésükben azt írják:

A lakás egy magyar hölgyé, aki tőlük tudta meg, hogy oda külföldiek vannak bejelentve.

"A történet nem csak azért aggasztó, mert a Fidesz állítólag megállította a migrációt, hanem azért is mert ennek a hat ismeretlen arabnak októberben választójoga van! Ugyanolyan mint mindenki másnak!"

- hívja fel a figyelmet az újpesti Jobbik.

Az Alaptörvény és a választási törvény értelmében ugyanis az önkormányzati választáson való részvétel nem állampolgársághoz, hanem állandó lakcím meglétéhez kötött. Így október 13-án külföldiek, EU-s polgárok, harmadik országbeliek, migránsok és menekültek is részt vehetnek az önkormányzati választáson - feltéve, ha van állandó magyarországi lakcímük.

Miután a tavalyi országgyűlési választások előtt számos településre tömegesen jelentettek be valójában nem ott élő, sokszor még magyarul sem tudó, de a kettős állampolgárságra valahogyan szert tett embereket, nem meglepő, hogy ezúttal is sokakban felmerült: a fideszes vezetésű önkormányzat így próbál szavazókat kreálni magának.

A helyzet tisztázása érdekében Szabó Balázs, az újpesti Jobbik alelnöke a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalhoz, illetve a jegyzőhöz fordult.

Szabó azt kéri a BÁH-tól, hogy amennyiben hivatalosan is bebizonyosodik, hogy az arabok nem élnek Újpesten a megadott címen, akkor haladéktalanul töröljék az újpesti lakcímüket és egyben töröljék őket a választói névjegyzékből is. Tahon Róbert jegyzőt – aki egyébként a Helyi Választási Iroda vezetője is – pedig arra szólította fel, hogy "haladéktalanul intézkedjen az arab "lakók" szavazati jogának törléséről."

Tahon példás gyorsasággal lépett is. Ám még véletlenül sem a választói névjegyzék és a valóság összehangolásának ügyében. A IV. kerület hivatalos honlapja szerint, "mivel a választás tisztaságát befolyásolhatja, illetve bűncselekmény lehetősége is felvetődik"

feljelentette az ügyet nyilvánosságra hozó nyugdíjas hölgyet is.

A belügyi kérdésekben mindig jól informált kormánypárti Pesti Srácok úgy tudja, a bejegyzést saját nevével vállaló Etelka nénivel szemben a Budapesti Rendőr-főkapitányság már meg is kezdte a vizsgálatot.

Nem csak Újpesten postáztak rejtélyes külföldiek nevére választási értesítőt. Korábban Gödön is 14 ismeretlen személy számára dobtak be választási értesítőt. A közösségi oldalon terjedő képek szerint – vélhetően – ukrán nevek szerepelnek címzettként. Keresztesy Gergő, a Jobbik Ifjúsági Tagozatának elnöke pedig tegnap jelezte Facebook-oldalán, hogy egy debreceni ismerőse arról tájékoztatta: olyanok nevére kaptak választási értesítőt, akiknek soha semmi közük nem volt az ingatlanukhoz.