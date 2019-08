Sziget Fesztivál – milliárdos nyereség mellett 125 millió jár Budapestnek

„A jövő évekre is cél marad, hogy a Sziget nagyszínpadának minél erősebb legyen a fő fellépősora. A tervek között szerepel, hogy a többi nagyobb helyszínen is elérjük ezt és ezekre is több pénzt tudjunk fordítani" - mondta Kádár Tamás, a fesztivál főszervezője a keddi zárónapon az MTI-nek. Mint kifejtette, az idei, immár 27.