A Fidesz bevándorolt jelöltje hárította a kérdést a legális bevándorlásról

- idézi az Index a Fidesz siófoki jelöltjét, a sebészként dolgozó Safar Ahmedet. Az orvos 42 évvel ezelőtt a Szíriával határos Libanonból érkezett Magyarországra, 2014-ben önkormányzati képviselőnek választották, most ismét a Fidesz jelöltjeként indul az őszi választáson. A Somogy TV augusztus elején készült videójában vallott siófoki kötődéseiről.

A napokban a Facebookon bukkant fel a jelölti szórólapja, sokan tették fel a kérdést, hogy a személye mégis hogyan egyeztethető össze a Fidesz bevándorlást elutasító politikájával. Az Index megkereste Ahmedet, hogy az ambivalenciára rákérdezzen.

A hírportál azt kérdezte a bevándorolt fideszes jelölttől, hogy mennyire tud azonosulni a pártja migrációs politikájával, illetve mennyire ért egyet azzal, hogy a bevándorlók nem tudnak integrálódni Magyarországon. Safar Ahmed a válaszában úgy fogalmazott:

„42 éve élek Magyarországon, melyet második hazámnak tekintek. A magyarokat vendégszerető népként ismertem meg, ennek is köszönhető, hogy családot tudtam alapítani, egzisztenciát tudtam teremteni itt magamnak. Az illegális bevándorlással kapcsolatban pedig teljes mértékben osztom a Kormány álláspontját. Az én véleményem is az, hogy minden ország maga dönthesse el, hogy kit enged be és kit nem. Nincs ez másképp a szülőföldemen, Libanonban sem.”