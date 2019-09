Sneider Tamás: Szabad emberekre és szabad településekre van szüksége Magyarországnak

Önkormányzati programot hirdetett a Jobbik. A párt elnöke, Sneider Tamás szerint a kormánynak és a balliberális ellenzéknek sincs programja, pedig éppen az elgondolások, víziók ütköztetése a nyugat-európai demokrácia egyik alapja, és erős elgondolások nélkül nincs erős Magyarország.

A Jobbik elnöke szerint 2010 óta elindult egy folyamat, amelynek részeként 2019-re egy bolsevik típusú hatalomgyakorlás ütötte fel fejét hazánkban, amely elvette az önkormányzatok jogait és szabadságát.

"Hazánk önkormányzati rendszere a világ legkorruptabb rendszerei közé süllyedt"

- emelte ki Sneider.

A jobboldali ellenzéki párt vezetője szerint a leépülő önkormányzati rendszer miatt ,a magyar emberek államba vetett bizalma megtört. A vidéki emberek egyedül maradtak a problémáikkal, ezért egyre jelentősebb a nagy városokba való költözés, vagy a kivándorlás. Sneider Tamás elmondta, hogy a kisebb települések „elképesztő demográfiai válságát” úgy kezelnék, hogy ezeket a falvakat, városokat élővé, élhetővé tennék például azzal, hogy ahová lehet, iskolát, óvodát, rendelőt, kórházat, templomot vinnének, gondoskodva arról, hogy legyen, aki működteti ezeket.

Hozzátette, hogy az önkormányzatoknak visszaadnák a járóbeteg-szakellátás vagy a közösségi iskola működtetésének jogát, valamint helyreállítanák az erős megyerendszert, amely korábban, ha problémákkal is, de működtette a helyi közösségi közlekedést, a hulladékelszállítást, a szociális és idősotthonok üzemeltetését.

"Azt látni, hogy pár éven belül már 1 millió embernek nem lesz a lakókörnyezetében közvetlen orvosi ellátása, vagyis nem lesz háziorvos"

Sneider leszögezte, hogy fontos probléma Magyarországon a mobilitás kérdése is. A vasúti szárnyvonalak felszámolása után, mára már nincs alternatívája a munkahelyek, iskolák és egészségügyi intézmények elérésére.

Az utak javításával és a közösségi közlekedés fejlesztésével megszüntetnék a kistelepülésen élők "modern röghöz kötését", a szegregált települések kábítószer-problémáit mobil rendőrőrsök telepítésével kezelnék, első körben pedig legalább a járási hivatalokban elért szintre emelnék a települési önkormányzatok dolgozóinak bérét.

A Jobbik elnöke fontosnak nevezte, hogy csak írni-olvasni tudó, alapvető matematikai műveletekkel boldoguló, súlyos, életellenes vagy pénzügyi bűncselekményt el nem követett ember lehessen a jövőben polgármester.

Sneider Tamás kiemelte, hogy

az önkormányzatoknál is meg kell történnie az elszámoltatásnak, akkor is, ha már elévült a büntetés, mert az erkölcsi felelősség is legalább olyan fontos.

Sneider Tamás szerint évi 150-200 milliárd forintnyi plusz forráshoz juttatnák a szerintük most kivéreztetett önkormányzatokat azáltal, hogy finanszírozásukban növelnék a normatív elemek arányát, valamint szabad felhasználásra helyben hagynák a személyi jövedelemadó nyolc százalékát és a gépjárműadó teljes összegét.

A bérlakásépítési-program segíthetne a pedagógusokon is

Lapunk azon kérdésére, mely szerint a pedagógushiány olyan mértékű problémává vált Magyarországon, amely azonnali megoldást sürgetne, Sneider Tamás úgy reagált, hogy:

"a szakmát érintő elöregedés miatt, évente ezrével fog csökkenni a pedagógusok száma. Éppen ezért is hirdetett meg a Jobbik egy bérlakásépítési programot, amelyet azért szeretnénk megvalósítani, hogy a munkavállalók lakhatási költségeit csökkenteni lehessen. Ugyanis jelenleg irdatlan magas albérletárak mellett kell fenntartani magukat."

Hozzátette, hogy a kistelepüléseken közfeladatot ellátó személyek, ebben a programban előnyt élveznének azért, hogy továbbra is az adott településen végezze el a feladatát.

Sneider Tamás kifejezte, hogy ezen felül a pedagógushiány megfékezésére egy jelentős mértékű béremelésre volna szükség, amelyet egyelőre csak ígérget a kormányzat.