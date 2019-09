Digitális diktatúra vár a britekre a Brexit után?

Valószínűleg mindenki ismeri a Watch Dogs szériát, aki kicsit is mozgolódott az utóbbi években a videojátékok között, bár az első rész nem teljesítette az elvárásokat, elsősorban a rossz időzítés és a csalódást keltő látványvilág miatt. A grafika még elment, de a megjelenési dátum végzetes zsákutcába vitte a Watch Dogst. A szakma és a játékosok éppen akkoriban estek azóta is tartó szerelembe a GTA ötödik részével, az Ubisoft marketingesei valószínűleg örök életre megtanulták, hogy a Rockstar klasszikusára egy éven belül öngyilkosság ráindítani ugyanabban a műfajban bármit.

A Watch Dogs 2 Chicago után San Franciscoba és a technológiai jelenbe vitt minket: játékon belüli közösségi média, drónok, szelfi, okostelefon, appok, 3D-nyomtatás, stb.

A Watch Dogs mondhatni lelazult, kevésbé volt sötét a hangulat, mint az első részben, ezzel együtt járt, hogy komoly sztorit nem nagyon kaptunk tőle.

Mi lesz veled, Britannia?

A harmadik felvonás, a Legion alcímet viselő epizód 2020. márciusában kerül a boltok polcaira és az online store-okba, a helyszín a Brexit utáni London. Az Ubisoft tovább lépkedett előre az ember és technológia kapcsolati lépcsőjén, az egész városban kamerák figyelik a lakosokat, drónok járőröznek, az Albion nevű háttérhatalom mindent kézben tart. Ahogy pedig elnyomó hatalmak esetén, itt is van ellenállás.

A Legion tehát úgy nyúl a Brexithez, hogy a kilépést követően totális diktatúra épült, a civileket kamerákkal ellenőrzik, az utcán fegyveres erők vegzálják őket, általánosságban véve a rezsim minden lépésüket követi. Ha nem tudnánk, hogy miről van szó, Kínára tippelnénk, de ez csak egy játék, amit mindig fontos hangsúlyozni.

A szekértáborok már kialakultak, komolyan véve valamit, ami egyébként csak a számítógépünkön és konzolunkon létezik (egyelőre?), az egyik oldal háborog, hogy direkt rossz színben tüntetik fel a Brexitet, a támogatók viszont azt mondják, fontos felhívni a figyelmet arra, hogy milyen kaotikussá válhat az élet Nagy-Britanniában, ha tényleg távoznak.

Részletes

A hírek szerint rengeteg munkát fektettek abba, hogy minden állampolgár egyedi külsővel és tulajdonságokkal rendelkezzen és mivel a jövőben járunk, itt is (akárcsak az első kettő epizódban) leinformálhatjuk az embereket, biográfiát olvashatunk az életükről, megnézhetjük a rokoni kapcsolataikat és azt is, hogy házasok-e.

Azt nem tudom, hogy ezek mégis kit érdekelnek, ennél sokkal fontosabb, hogy a skilljeiket értékelve dönthetünk arról, érdemes-e bevennünk őket a csapatunkba. Ez alapján három fő kategória lesz:

enforcer (erő)

hacker

infiltrator (lopakodás)

Nyilván aszerint válogatunk majd, hogy a missziókat hogyan akarjuk teljesíteni: csendben dolgozunk vagy kisebb háborúkat robbantunk ki. Az optimális valahol a kettő között lesz, szóval érdemes feltölteni a teamet mindhárom típussal.

Megint az a fránya időzítés

Ugyan azt prognosztizáltuk, hogy az Ubisoftnál megtanulták, a GTA-val nem érdemes izmozni, egy kőkemény rivális most is lesz a placcon. A Watch Dogs 3 pontos megjelenési dátuma 2020.03.06. A Cyberpunk 2077, szintén hasonló stílusú, már most rommá promotált (Keanu Reeves is beszállt), futurisztikus játéka nagyjából egy hónappal később válik elérhetővé. Az biztos, hogy a gamerek el lesznek kényeztetve és a pénztárcájuk zokogni fog, de vajon a Watch Dogs vagy a Cyberpunk robbant bankot?