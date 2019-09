A Cristiano Ronaldót felfedező edző szerint szégyen a románok magyargyűlölete

A román válogatott mérkőzésein akkor is szidják a magyarokat, ha nem is velük játszanak, például a Málta vagy Spanyolország elleni találkozókon is - erről az Adevărulnak adott interjúban beszélt Bölöni László, a Royal Antwerp FC edzője a maszol.ro szerint.

„Az a fájdalmas valóság, hogy Romániában milliók gondolkoznak a magyarokat gyalázó román ultrákhoz hasonló módon, és ezt eltűri a környezetük”

- mondta.

Emlékeztetett, hogy a legjobb barátja román, akit mindig felkeres, ahányszor hazalátogat Marosvásárhelyre. „Mi lenne, ha ez a barátom is elkezdené skandálni egy meccsen, hogy kifelé a magyarokkal az országból? Ez akkora baromság! Nem tudom ésszel felfogni”.

„Én magyar vagyok. Visszakérdeznék: mi a mi vétkünk?”

Bölöni arról biztosította a riportert, hogy hasonlóan reagálna akkor is, ha történetesen a románokat gyaláznák a magyar szurkolók egy magyarországi mérkőzésen.

„Amikor ilyesmit tapasztalok, illetve amikor azt látom, hogy a magyarok ellen skandálnak a Spanyolország és Málta elleni mérkőzésen, megértem, hogy miért tartanak minket Európa cigányainak. Hangsúlyozom, semmi bajom a cigányokkal, tudja, hogy mit akartam ezzel mondani”

– fogalmazott a sportember.

Bölöni László 108-szoros román válogatott, valamint a Steaua Bukaresttel BEK-győztes volt, kétszer lett Romániában az év futballistája. Korábban vezetőedzője volt a román válogatottnak, valamint számos klubcsapat közül a portugál Sporting Lisszabonnak is, ahol felismerte az akkor 16 éves Cristiano Ronaldóban rejlő lehetőséget, és felvette az első csapathoz.

Ronaldo nem felejtette el a szakmai támogatást, Bölönit meghívta az első Aranylabdájának átadóünnepségére is.