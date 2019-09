40 kilométerre vagyunk Budapesttől, 60 ezer forinttal keresnek itt kevesebbet az emberek

Dorogon 335 millió forint vissza nem térítendő állami támogatásból építhetnek munkásszállót egy francia cég miatt – mondta lapunknak Nunkovics Tibor, a Jobbik országgyűlési képviselője azon a helyen, ahova tervezik a három egységből álló létesítményt. A politikus szerint a jelenlegi tendenciák alapján vendégmunkások érkezhetnek majd Dorogra.

Nunkovics azt is kifejtette, hogy Dorog a rendszerváltás előtt komoly munkaközpont volt a bányáknak köszönhetően. Néhány multi és kisebb vállalkozások ugyan most is működnek a városban, de az önkormányzat célja, hogy Dorogot olyan centrummá tegye, mint volt évtizedekkel ezelőtt, viszont a saját csapdájukba estek a telekadó bevezetésével.

Nunkovics szerint munkaerőhiány esetén nem az a helyes reakció, ha keletről érkező vendégmunkásoknak építünk szállókat. A magyar fiatalok az alacsony bérek és a lakhatási válság miatt kényszerülnek elhagyni az országot, ennek a megoldásán kellene dolgozni inkább.

Jakab Péter is a helyszínen járt, a Jobbik frakcióvezetője úgy látja, reményvárás érhető tetten az önkormányzati választások előtt, a vidék félelemben van tartva a fideszes kiskirályok által, de a vidék élni akar. A politikus szerint magasabb béreket, jó egészségügyi ellátást és oktatást szeretnének az emberek.

Jakab kiemelte, hogy

40 kilométerre vagyunk Budapesttől, de itt már 60 ezer forinttal alacsonyabb a fizetés, mint a fővárosban.

Azt is hozzátette, a kormány nem a béremelésben, hanem az olcsó ukrán, török és mongol vendégmunkások behozatalában jár élen.

Jakabnak egy helyi választópolgár többek között arról beszélt, hogy megszakad a szíve, amikor látja, hogy a nyugdíjasoknak a boltban remegő kézzel kell számolnia a pénzt, hogy mi fér bele. Szerinte nem 9 ezer forintot kell adni nekik, hanem becsületes nyugdíjat, amiért megdolgoztak.

Jakab Péterhez egy iskolás srác is odament egy zacskó száraztésztával, emlékezve arra, hogy a politikus hasonló csomagot ajándékozott Orbán Viktornak: