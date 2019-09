Eltiltották a cégvezetéstől a fideszes polgármesterjelöltet, a Szerencsekerék korábbi műsorvezetőjét

Öt évre eltiltották a cégvezetéstől és bármely cégben kizárólagos vagy többségi befolyás szerzésétől a Fidesz gyöngyösi polgármesterjelöltjét, a Szerencsekerék egykori műsorvezetőjét, Klausmann Viktort – áll a Cégközlönyben. Emiatt a pártpolitikussá vált egykori tévés személyiség egyik cége, a Magyar Sportakadémia Kft. került kényszertörlés alá, a 2015-ben kiszabott ötéves eltiltás azonban csak most lett nyilvános.

Klausmann Viktor a 24.hu-nak úgy reagált, az elindult rendezési eljárásban részt vettek, viszont a jogi szakértők szerint is egy érthetetlenül szigorú határozatot kaptak. Mint írja, az eltiltás akkoriban automatikus eljárás volt, a személyes felelősségét nem vizsgálták, az ártatlanság bebizonyítására nem adtak lehetőséget. Azt is közli, hogy miután a cégvezetési feladatokat folyamatosan kollégáinak adta át, a határozat már nem befolyásolta későbbi vezetői munkáját. Azt is hangsúlyozza, nem volt soha büntetett, nem szerepel adóslistán, közügyektől eltiltás alatt sem áll, nem állt. Bevallja, az elmúlt három évben néhány parkolási, egy közlekedési bírságot kapott, amit időben kifizetett.

Klausmann-nak nem a Magyar Síakadémia az egyetlen cége, több vállalkozásban is ügyvezető és/vagy tulajdonos volt. Sőt,

a 2005-ben alapított Sport Future Kft.-ben még mindig közösen tulajdonosok az ugyancsak a Fidesz-holdudvarhoz tartozó Lázár fivérekkel, Vilmossal és Zoltánnal.

Ennek a cégnek megalakulásától kezdve Klausmann volt a vezető tisztségviselője, neki legutóbb 2012-ben hosszabbították meg ügyvezetői címét. Bár a Cégbíróság az eltiltásról szóló végzést 2015-ben hozta, Klausmann 2017-ig ellátta a Sport Future Kft. ügyvezetését, a cég 2015-ös, 2016-os és 2017-es éves beszámolójának kiegészítő mellékletét is ő jegyezte.

A Cégbíróság által hozott döntésnek egyébként nincs hatása sem az aktív, sem a passzív választójogra, így Klausmann jogosan indul a polgármesteri székért.

(Reméljük a hírt, az ATV Híradójában egykori szerencsekerekes műsorvezetőtársa, Gajdos Tamás mondja majd be.)