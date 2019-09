Juncker már megint Orbánnak "kampányol"

Jean-Claude Juncker beleszállt Orbán Viktorba, bár ne tette volna. Újabb felelőtlen kijelentésével, hosszú időre alapanyagot adott a kormánypropagandának arra, hogy ismét Magyarország szent védelmezőjeként tetszeleghessen hazánk miniszterelnöke.

A Fidesz miközben folyamatosan ellenségképet gyárt, addig az EU egyes politikusai állandóan feldobják a magas labdát a kormánymédia számára. A kormány szereti magát a magyar nemzet megmentőjének mutatnia magát és ehhez bizony az EU felelőtlen politikusai is "rájátszanak". Sargentini után, most Juncker segített be az önkormányzati választás előtt néhány héttel a kormánypropagandának.

Az Európai Bizottság elnöke az Euronews-nak adott interjút, amelyben Magyarország tekintetében arról beszélt, hogy

korábban hősnek tartotta Orbánt, de a magyar politikus megváltozott, most kevésbé európai módon és jóval agresszívabban viselkedik a bizottsággal szemben.

Juncker ezután nyomta be a bullshitet, amikor is arról beszélt, hogy Orbán legnagyobb gondja saját országa és nem Európa. Hála Juncker nyilatkozatának a következő években lesz elég alapanyag a "Junckeres" plakátoknak.

Az Európai Bizottság elnöke egészen pontosan úgy fogalmazott:

"az ő első számú gondja az országa, nem pedig Európa. És ez hatalmas hiba. Ha csak a saját országunk érdekel bennünket, ahol feltüzeljük az érzelmeket anélkül, hogy figyelnénk a tágabb európai összefüggésekre, akkor nem vagyunk európai vezetők, vak nemzeti vezetők vagyunk. "

A Euronews riportere egyébként kérdezte Junckert Trócsányi László jelöléséről is a bizottság bővítési és szomszédságpolitikai posztjára.

"Nem én neveztem ki"

- válaszolta Juncker.

Hozzátette, nem fogja kritizálni az új bizottsági elnököt, mert a munkája nagyon bonyolult. Juncker szerint ez Európai Parlamentnek kell eldöntenie, hogy akarják-e őt.