Várpalota fideszes polgármestere pont a mostani kampányban döbbent meg azon, mi történt hét évvel ezelőtt

Ha egy tízfokú skálán próbálnánk meg elhelyezni, hogy melyik politikai kampányfogás nézte leghülyébbnek a választókat, a várpalotai Fidesz most valahol felül végezne. Pontosabban egy frászt a várpalotai: a jól körül írható folyamatok ezúttal is központi tervezést sejtetnek.

Önmagában a történet rettentően egyszerű: a Várpalotához hasonlóan ugyancsak Veszprém megyei Devecserben 2012-ben egy cigány család rátámadt egy magyarra, ami felfokozta az indulatokat. A városban megjelentek a gárdisták, céljuk pedig egy erődemonstráció volt, amivel a rosszéletű polgároknak akarták megüzenni, hogy az ártatlan civilek csoportos terrorizálását nem hagyják szó nélkül. A szervezésben részt vett a jobbikos Galambos István is, aki most az együttműködés keretében Várpalotán indul újra önkormányzati képviselőnek az Inota, a Készenléti-lakótelep és a Baglyas alkotta körzetben, ahol a Fidesz régóta gyengélkedik.

Tekintettel arra, hogy a városban más településekhez hasonlóan ellenzéki együttműködés veszélyezteti a NER hatalmát, nemrég névtelen szórólapok lepték el a körzet postaládáit, arra „emlékeztetve” az embereket, hogy Galambos hét évvel ezelőtt részt vett egy gárdatüntetésen, valamint - a 2009-es SZDSZ-t megidézve- azzal ijesztgetve őket, hogy Várpalotán megfélemlítést, gyűlöletet, kirekesztést okozna az ellenzéki együttműködés győzelme. Ezt a szörnyűséget mindössze egy önkormányzati képviselő 2012-es tüntetésen való részvétele miatt vizionálják.

Természetesen nem csak szórólapok jelentek meg erről, hanem a Fidesz egyik háziportálján, a Pesti Srácokon is most jött el az ideje, hogy a hatóságoknak saját titkos informátorát is kiadó Füssy Angéla hosszasan elemezgesse, mi történt Devecserben hét éve. Bizonyára véletlen egybeesésről van szó, így 2019 szeptemberében.

A kör Várpalota fideszes polgármesterénél, Campanari-Talabér Mártánál zárult be azzal, hogy a fideszes lapban megjelent cikkben olvasottakra hivatkozva a városvezető elfogadhatatlannak nevezte a jobbikos képviselővel való együttműködést, így visszahívatta két felügyelőbizottsági tisztségéből is.

Galambos István Facebook-posztjában azt írta, hogy a Fidesz fél, ezért a kampányban bármire képes. Majd emlékeztetett, hogy nála sokkal nagyobb problémát okozott Campanari-Talabér Márta 2011-ben, amikor parlamenti javaslatára a rendvédelmi dolgozóktól elvették a korkedvezményes nyugdíjat. De az már régen volt.